Fallo por YPF: apoyos, críticas y silencios de la dirigencia de Neuquén y Río Negro

La reacción política en Río Negro y Neuquén frente al fallo de la justicia de Estados Unidos que anuló la condena contra la Argentina por el caso YPF mostró matices y silencios, con pronunciamientos que se ordenaron desde los gobiernos provinciales hacia el Congreso.

Caso YPF: el arco político de Río Negro y Neuquén se pronunció

En la primera línea, los gobernadores adoptaron posturas distintas. Mientras el mandatario rionegrino, Alberto Weretilneck, se mantuvo en silencio en sus redes sociales, su par neuquino, Rolando Figueroa, celebró el fallo al citar un mensaje del presidente de la petrolera, Horacio Marín, y lo definió como “una gran noticia para todos los argentinos”.

En el Senado, también hubo reacciones diversas. El neuquino Pablo Cervi calificó la decisión como “una gran noticia para la Argentina” y destacó que el fallo evita un impacto millonario que podía afectar gravemente la economía. En la misma línea, el rionegrino Enzo Fullone habló de un “fallo histórico” y reconoció al presidente Javier Milei y su equipo por la defensa de los intereses nacionales.

Por su parte, los senadores de Río Negro Martín Soria y Ana Marks optaron por replicar el mensaje de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien defendió la expropiación de YPF al afirmar que se realizó “conforme a derecho” y subrayó la solidez de la estrategia jurídica del Estado.

Entre los diputados, el tono fue más confrontativo. El neuquino Pablo Todero cuestionó al Gobierno al señalar “incoherencia” por celebrar el fallo tras haber impulsado la privatización de YPF en la ley ómnibus. En tanto, el también neuquino Aníbal Tortoriello se limitó a repostear el comunicado oficial de la Oficina del Presidente.

Desde Río Negro, el diputado Marcelo Mango replicó los mensajes de Cristina Fernández de Kirchner y del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien defendió la expropiación como “una decisión soberana”.

Así, el fallo internacional no solo reavivó el debate sobre la estatización de YPF, sino que volvió a exponer las diferencias políticas en la región, con apoyos, críticas y silencios.