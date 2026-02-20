Pablo Todero alertó por el impacto cotidiano de la reforma laboral: “Más trabajo y menos seguridad”

Tras la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el diputado Pablo Todero, del bloque Unión por la Patria, salió a marcar una postura crítica frente a los cambios impulsados por el gobierno de Javier Milei.

A través de una serie de definiciones, el legislador sostuvo que la nueva normativa tendrá consecuencias concretas en la vida diaria de los trabajadores y que, lejos de modernizar el sistema, profundiza la precarización.

Banco de horas: uno de los puntos más criticados por Todero sobre la reforma laboral

Uno de los principales puntos cuestionados por Todero es la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias mediante el sistema de banco de horas. Según explicó, este mecanismo implica menos tiempo para la familia, el descanso y la vida personal.

También advirtió sobre el aumento del cansancio, el estrés y el riesgo de accidentes laborales o cuadros de agotamiento extremo. Para el diputado, esta flexibilidad termina favoreciendo a las empresas en detrimento de la salud física y mental de los empleados.

Todero afirmó que la reforma favorece a las empresas por sobre los trabajadores. Foto: Matías Subat.

En materia salarial, el dirigente peronista alertó sobre un escenario de mayor inestabilidad. Señaló que, con la reforma, muchas horas extras dejarán de pagarse en dinero y pasarán a compensarse con tiempo libre.

A eso se suma la implementación de salarios “dinámicos”, con ingresos variables y menos componentes fijos. “Esto implica menos previsibilidad a fin de mes y mayor incertidumbre para organizar la economía familiar”, sostuvo Todero.

Otro de los aspectos centrales de su crítica apunta a las indemnizaciones por despido. De acuerdo con su análisis, la reforma reduce los montos al excluir conceptos como aguinaldo y vacaciones del cálculo base.

Además, cuestionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral, al que definió como una herramienta para abaratar costos empresariales. Desde su perspectiva, este esquema debilita la protección frente al despido y genera un clima de mayor inseguridad laboral.

«Una reforma pensada desde la lógica de mercado», el repudio de Todero

Todero también puso el foco en la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, la vigencia automática de los acuerdos vencidos hasta que se firme uno nuevo. Según explicó, sin este mecanismo se vuelve más difícil negociar aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. “Los trabajadores quedan en una posición mucho más débil frente a las empresas”, advirtió.

En el plano de largo plazo, el diputado remarcó que la reforma también impacta en el sistema previsional. Sostuvo que el desvío de aportes y el avance de formas laborales más precarias terminarán afectando el monto de las futuras jubilaciones. “Menos aportes y más informalidad hoy significan peores jubilaciones mañana”, resumió.

Para Todero, el paquete de medidas configura un cambio estructural en las relaciones laborales. En su lectura, se consolida un modelo con mayor carga horaria, ingresos menos estables y menor protección frente a los conflictos. “Es una reforma pensada desde la lógica del mercado, no desde la realidad del trabajador”, afirmó.

El legislador de Unión por la Patria sintetizó su postura en una frase: más trabajo, menos plata segura y mayor vulnerabilidad. Con la iniciativa aún pendiente de tratamiento en el Senado, el debate continúa abierto y se perfila como uno de los principales ejes de confrontación política y social en los próximos meses.