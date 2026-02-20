El Senado reabre el debate por la reforma laboral: La Libertad Avanza logró dictamen y se tratará la próxima semana

La reforma laboral fue aprobada en Diputados, pero tendrá que volver al Senado.

Luego de la definición del jueves en Diputados, La Libertad Avanza (LLA) pisó el acelerador en el Senado y en un plenario de comisiones, reabrió el debate por la Reforma Laboral.

El objetivo del oficialismo era lograr un dictamen exprés del proyecto con el fin de convertir en ley esa iniciativa clave del gobierno de Javier Milei. Finalmente esto se logró después de un debate que duró cerca de dos horas. La normativa será tratada en la Cámara alta la próxima semana.

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, decidió junto a su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche, iniciar una reunión a las 10 con el fin de firmar el despacho con el cambio introducido por Diputados sobre las licencias por enfermedad y accidentes de trabajo.

La Libertad Avanza quiere sancionar la reforma laboral

La intención del oficialismo en la reunión que se convocó era dar sanción definitiva a la reforma laboral y a la ley del Régimen Penal Juvenil el viernes 27.

El proyecto que quiere sancionar el Gobierno introduce cambios clave en el sistema de convenios colectivos de trabajo, en la Ley de Asociaciones Sindicales, limita el derecho de huelga en los servicios públicos, crea el Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos, reduce las indemnizaciones, y establece un banco de horas para no pagar horas extras.

El texto original de la reforma laboral ya había pasado por el Senado, en ese entonces se aprobó tras obtener 42 votos a 30. Pero el oficialismo tuvo que ceder a varios pedidos y aplicar más de 20 modificaciones, una situación que se volvió a repetir para su tratamiento en Diputados.

Pese a los cambios ya consensuados, el proyecto incluía un artículo que seguía incomodando tanto a la oposición como a algunos aliados: el de licencias médicas. Para poder avanzar, el oficialismo tuvo que acceder a eliminar el artículo 44 que proponía que, en licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores solo cobren el 50% o el 75% del salario, según el caso. Actualmente la cobertura es del 100%.

La eliminación de este polémico artículo permitió que sobre el final del debate, el oficialismo pueda conseguir la mayoría de votos. De esta manera la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral en general con un total de 135 votos afirmativos

Con información de Noticias Argentinas