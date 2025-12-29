Paritaria judicial en Neuquén: el Sejun y el TSJ vuelven a negociar salarios este lunes

El Sejun y el TSJ negocian la paritaria del Poder Judicial (Foto: archivo. Matías Subat )

El sindicato de empleados judiciales de Neuquén, Sejun, se reunirá esta mañana con autoridades del Tribunal Superior de Justicia para retomar la negociación salarial del 2026. En la primera instancia, los funcionarios acercaron una propuesta similar a la que se acordó en el Poder Ejecutivo, pero que fue rechazada.

Según se pudo conocer del resultado del primer encuentro, el martes pasado, el TSJ le ofreció al gremio aplicar actualizaciones automáticas atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el primer semestre, además de una asignación extraordinaria de 350.000 pesos para cada agente a pagar en la primera quincena de enero.

La conducción del Sejun la dio por rechazada porque, según se había planteado desde la conducción, era el mandato del gremio si el tribunal ofrecía lo mismo que a los demás estatales.

Uno de los pedidos de los judiciales es que la actualización de haberes por inflación sea “mensual”, no trimestral, y pretenden que se reconozca una “pérdida del poder adquisitivo” de finales del 2023, la cual estimaron en un 30%.

Según informó el sindicato, hoy a las 9 habrá una nueva instancia de negociación con el TSJ, por lo que también habrá un retiro de los lugares de trabajo de los empleados judiciales.

Tras la reunión, convocarán a un plenario virtual a las 11 “para evaluar el resultado” y “resolver colectivamente las acciones a seguir”.

En caso de existir una mejora respecto de la primera oferta salarial, el Sejun convocará a un plenario presencial en Neuquén para su análisis.

El TSJ tiene recursos limitados para negociar, ya que depende del refuerzo presupuestario que le envíe el Poder Ejecutivo, cuyas paritarias ya cerraron.