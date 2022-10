Paritarias en Río Negro: para UPCN, las subas de febrero deberían pagarse con diciembre

El gremio UPCN remitió una nota de respuesta al gobierno provincial por el ofrecimiento salarial para cerrar el 2022, coincidiendo con las otras organizaciones de volver a negociar por los plazos de cancelación.

Aún así, esta organización conducida por Juan Carlos Scalesi entendió que el pago final de la pauta del 2022, consistente en un 3% en haberes de febrero se abonen en diciembre ya que ese mes “no está acordado ningún incremento” y, además, explica ese adelantamiento por “la situación inflacionaria que vivimos”.

En una nota enviada a la decretaria de la Función Pública, UPCN empieza con un pedido que el “Gobierno llame dentro de los próximos días a nueva reunión dentro del marco del Consejo de la Función Pública”.

Enseguida propone que “el 3% de aumento previsto para febrero para cerrar el tercer trimestre del 2022 sean pagaderos” en las liquidaciones de diciembre ya que “no está acordado ningún incremento y en vista de la situación inflacionaria que vivimos sería importante que el ofrecimiento sea pagadero lo más inmediato y dentro del año”.

En otra párrafo, el sindicato estatal requiere que “los incrementos porcentuales sean en forma acumulativa, que no solo impacten en los salarios en la actualidad, sino que además sean tomadas como base para futuras negociaciones”.

Insiste en la nota -que firma el paritario Luis Rosas- sobre la “necesidad de hablar del impacto de la inflación en los salarios, porque no es posible seguir acumulando pérdida salarial”.

El paritario de UPCN, Luis Rosas ingresando a la reunión de la Función Pública. Foto: Marcelo Ochoa

Con UPCN, los tres gremios en paritarias respondieron, empezando por Unter cuando el viernes su Congreso resolvió la “insuficiencia” de la propuesta y una urgente vuelta a las paritarias. Esta mañana, el Plenario de ATE fue en igual sentido.

La oferta formalizada el jueves pasado en la Función Pública consistió en un “10% de aumento correspondiente a la revisión del tercer trimestre que se abonará por planilla complementaria durante noviembre” mientras que la pauta del cuarto trimestre tendrá un 6% que se cancelará con haberes de noviembre, un 9% con la liquidación de enero del 2023 y un 3% para completar la pauta del 2022 con remuneraciones de septiembre.

Además, el acta firmada garantiza “para las categorías inferiores que el reconocimiento del período febrero-octubre no sea inferior a los 30.000 pesos, generando un valor teórico para la categoría 1 de 125.000 pesos y que en cada aplicación se respete la parte correspondiente a la compensación por suma fija, siendo este concepto no remunerativo y no bonificable”.