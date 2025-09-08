Paritarias salariales en Río Negro: Gobierno ofreció un bono y sumas fijas para septiembre

Rodrigo Vicente, de ATE, y Mónica Miranda, de UPCN, discutieron salarios de septiembre con los funcionarios provinciales. Foto: Marcelo Ochoa.

Funcionarios y dirigentes gremiales ya discuten salarios públicos de septiembre en las paritarias de la Función Pública y de los docentes.

Al mediodía de este lunes, se abrieron ambas negociaciones, con contextos diferentes. La pauta trimestral de la Función Pública finalizó con agosto, mientras que la oferta que viene pagando Educación -que Unter consideró insuficiente- comprende también a septiembre.

En Bariloche, el gobernador Alberto Weretilneck adelantó el viernes que concurrían con “sumas fijas” en septiembre para la Función Pública, y se “escucharía” a Unter en la paritaria docente porque -según su análisis- los haberes docentes del presente mes están cerrados para Educación.

El gremio docente concurrió este sábado a Trabajo con la expectativa de mejorar esa propuesta, sabiendo que días atrás existió una oferta de un bono de 20.000 pesos, rechazado inmediatamente por los paritarios sindicales.

Asspur no participa de la Función Pública y, por eso, se convocó a una protesta y se movilizó al Consejo de la Función Pública.

Asspur protesto frente al Consejo de la Función Pública porque sigue sin lograr participación en la paritaria del sector. Foto: M.Ochoa.

En esa paritaria, según trascendió, la delegación gubernamental -que encabeza Tania Lastra- propuso aumentos para septiembre, consistentes en un bono por única vez de 25.000 pesos, y sumas fijas, de 20.000, 25.000 y 30.000 pesos, con la habitual escala por categorías de las leyes 1844 y 1904.

Los representantes de ATE (Rodrigo Vicente) y de UPCN (Mónica Miranda) rechazaron esa oferta, aunque la primera organización sindical rescató que el gobierno provincial aceptó sus requerimientos de alzas en distintos conceptos salariales en Salud y en Educación, expuestos en reuniones sectoriales realizadas la semana pasada.

Ese diseño del gobierno prevé incrementos en el adicional «riesgo médico y no médico» del 68,45% en tres meses, con cuotapartes del 22,8% cada una; y subas de un 6% en el valor guardia del personal de la ley 1904, a partir de septiembre y de un 2% por mes.

Por su parte, en Trabajo, Educación también ofreció un bono para septiembre de 25.000 pesos que, en realidad, aumenta la suma que inicialmente propuso en la paritaria anterior.

Después, los funcionarios del ministerio se mantienen en su esquema original para septiembre (1% y 10.000 pesos por cargo) que el Congreso de Unter consideró «insuficiente». Para el gremio, «no hay ninguna propuesta acordada» para el presente mes.