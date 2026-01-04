Río Negro abonó 20.000 millones a policías por la «mala liquidación» de la Zona, y cuándo se abonarán los juicios pendientes

El Estado rionegrino ya desembolsó casi 20.000 millones de pesos en pagos a policías en actividad o en retiro por la mala liquidación de zona desfavorable.

Esas cancelaciones se originaron en entendimientos voluntarios entre la Provincia y uniformados, y, también, en cumplimiento de sentencias.

Parte de los expedientes judiciales por cancelar en el 2025 están todavía pendientes y, según adelantan en el ministerio de Hacienda, serán abonados durante enero.

El presupuesto del año pasado reservaba unos 5.500 millones para cumplir con esas obligaciones judiciales, pero en diciembre el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, reconoció frente a los legisladores que esos pagos estaban atrasados.

El número de expedientes programados que están pendientes no fue confirmado, pero se estima en algo más de medio millar, totalizando un pasivo de unos 1.500 millones.

En la cartera de Sánchez se estima que durante enero se estarán completando esos compromisos y, después, se establecerá un esquema de cancelación de los trámites acordados para el 2026.

El presupuesto, recientemente aprobado en la Legislatura, incluyó una partida específica de $4.296 millones destinada a afrontar sentencias firmes a favor de efectivos policiales y del Servicio Penitenciario.



Mientras tanto, la Provincia continúa con cancelaciones de sus acuerdos por adhesiones voluntarias de efectivos en actividad y, también, de retirados, enmarcados en sus leyes de “reparación histórica” y siempre en respuestas a las liquidaciones mal efectuadas del adicional de zona desfavorable.

Según los cálculos gubernamentales, Hacienda desembolsó en el 2025 casi 20.000 millones por las sentencias y los entendimientos con los uniformados.



Durante estos días, la administración cumple con un nuevo desembolso mensual en los retirados que adhirieron. El cronograma prevé depósitos para 3.016 jubilados o pensionados y el total llega a los 1.642 millones.



Las cancelaciones se iniciaron el viernes pasado, con retirados mayores de 76 años, y continuarán el lunes 5 de enero con el tramo de las personas entre 66 y 75 años. Los menores percibirán sus liquidaciones el martes 6.

”,La mala liquidación se origina porque no se computaron dos adicionales para el cálculo de la zona desfavorable. En el 2011 y 2014 se fijaron conceptos salariales de “presentismo” y de una suma denominada “seguridad”, los cuales, se aplicaron como “no remunerativas” pero, finalmente, la Justicia determinó que deben ser contabilizados para la Zona Desfavorable porque la Ley 679 dispuso que se tome en cuenta el 40% del “total de las remuneraciones, excepto las asignaciones familiares”.

En el inicio del 2024, la gestión provincial regularizó la forma de liquidación salarial, pero ya se sucedían fallos desfavorables para los activos en la Justicia provincial. Por eso, el gobierno lanzó una propuesta de acuerdo voluntario y, luego, lo extendió a los pasivos, a pesar de que jueces federales habían fallado a favor de la Provincia en ese conflicto con los retirados.