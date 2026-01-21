Emergencia hídrica en Río Negro: confirman que está garantizada la provisión de agua para riego agrícola

La declaración de Emergencia Hídrica por sequía en la Región Sur y departamentos específicos, oficializada hoy por el gobierno de Río Negro, generó preocupación en las áreas productivas. Sin embargo, la medida apunta a la gestión de recursos en esas zonas críticas y no implica un recorte en el sistema de distribución de agua para riego.

Ante la consulta de RÍO NEGRO RURAL, desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo fueron tajantes: «La provisión de agua para riego agrícola no se verá afectada» a raíz de esta declaración. La confirmación busca llevar certidumbre técnica a los productores de regiones donde el riego es total (no complementario).

Alcance de la emergencia hídrica

Mientras el caudal está asegurado para los valles irrigados, el decreto faculta al Estado provincial a agilizar la compra de insumos, contratación de servicios y ejecución de obras para mitigar los efectos del déficit hídrico en las áreas vulnerables mencionadas por el gobernador.

El foco de la contingencia está puesto en el abastecimiento humano, de salud y servicios esenciales, donde la falta de precipitaciones y nevadas históricas ha secado las fuentes naturales de agua. Para los consorcios de riego del Alto Valle y Valle Medio, la operatoria continuará tal como estaba planificada para la presente campaña.

Desde la Secretaría de Agricultura provincial aclararon que la Emergencia rige principalmente para la línea sur, donde «la provisión de agua es de pozos y vertientes que, con lo poco que nevó, no se recargan.». Aclararon que en esa zona «hay algunas huertas a la que se les podría interrumpir el riego en caso de agravarse la situación, pero por ahora eso no sucederá.»

¿Qué dijo Alberto Weretilneck?

El gobernador explicó los motivos de la medida a través de sus redes sociales, haciendo foco en la gravedad del escenario climático.

«La sequía que atraviesa gran parte de la provincia nos obliga a tomar decisiones responsables», sostuvo Weretilneck tras la firma de la norma. El mandatario detalló que la emergencia regirá por 180 días y delimitó las zonas puntuales donde el Estado pondrá el foco de la asistencia: «Declaramos la Emergencia Hídrica en los departamentos Bariloche, Ñorquinco, Pilcaniyeu, 25 de Mayo, 9 de Julio, El Cuy y Valcheta».