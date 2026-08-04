Paro de prácticos: la medida impacta en la distribución de combustibles y habrá al menos 48 horas de demoras

El conflicto gremial desatado por la desregulación del servicio de practicaje comenzó a generar complicaciones concretas en la cadena energética nacional. La suspensión de actividades por parte de los profesionales encargados de guiar las embarcaciones en ríos y puertos, en respuesta al Decreto 690/2026 impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ya paraliza la operatoria en al menos seis terminales del país y mantiene frenados a más de 140 buques mercantes.

La tensión escaló luego de que la Prefectura Naval Argentina (PNA) emitiera un edicto oficial para intimar a 536 prácticos a retomar sus funciones de forma inmediata, bajo la advertencia de aplicar sanciones administrativas y presentar denuncias penales por entorpecimiento del transporte por agua.

Según detalló una cobertura publicada por La Nación, la Cámara Argentina de Energía (CADE) confirmó que las operaciones de sus empresas asociadas se encuentran momentáneamente interrumpidas.

La parálisis frena tanto el ingreso de crudo a las refinerías como el despacho de combustible hacia los centros de distribución, afectando a los muelles de Campana, Dock Sud, La Plata, Bahía Blanca y Caleta Córdova en Comodoro Rivadavia, punto neurálgico para abastecer a la Patagonia sur.

Freno logístico para el megaoleoducto VMOS

El conflicto comenzó a proyectar sus primeras demoras sobre la logística del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la obra de 437 kilómetros diseñada para transportar el petróleo de la cuenca neuquina hasta la terminal de exportación en Punta Colorada, Río Negro.

Tal como había informado el portal especializado ArgenPorts, el buque semisumergible de transporte pesado HL White Marlin permanece fondeado en la boya 17 frente a Bahía Blanca sin poder avanzar. La embarcación traslada en su cubierta al barco Seminole y a dos remolcadores indispensables para la instalación de las monoboyas y el tendido submarino en la costa rionegrina:

El operativo previsto: descargar el Seminole en Puerto Galván y trasladar los remolcadores a Ingeniero White para iniciar las maniobras marítimas hacia la zona de obras.

descargar el Seminole en Puerto Galván y trasladar los remolcadores a Ingeniero White para iniciar las maniobras marítimas hacia la zona de obras. El obstáculo: la falta de asignación de prácticos impidió concretar el ingreso a puerto, acumulando demoras de entre 24 y 48 horas en el cronograma de traslado.

la falta de asignación de prácticos impidió concretar el ingreso a puerto, acumulando demoras de entre 24 y 48 horas en el cronograma de traslado. El margen de las empresas: pese al contratiempo con el buque extranjero, fuentes del sector señalaron que por el momento el retraso no compromete el inicio de pruebas de la obra, proyectado para los próximos meses.

En contraposición a la parálisis registrado en las terminales del Gran Rosario y el sur bonaerense, la actividad en el litoral marítimo de la provincia de Río Negro mantiene una dinámica sin sobresaltos.

En diálogo exclusivo con Diario RÍO NEGRO, el gerente operacional de Terminal de Servicios Portuarios (TSP) Patagonia Norte S.A., Cristian López, confirmó que la medida de fuerza no ha generado alteraciones en la terminal de San Antonio Este. «No tenemos actividad, por lo cual no hemos sido afectados en ingresos, zarpes, etcétera. Y con respecto al VMOS, por el momento no estamos siendo afectados por esta medida», detalló el directivo a este medio.

El escenario permanece bajo atenta mirada tanto del Gobierno nacional como de las operadoras petroleras. Mientras las refinerías monitorean sus niveles de almacenamiento para no tener que recortar la carga de procesamiento, las cámaras empresarias insisten en la urgencia de reanudar el tráfico marítimo para evitar complicaciones en el suministro de combustible a las provincias del sur.