Paro docente en Río Negro: «Nadie debería enojarse porque lo controlen», dijo Facundo López sobre el «botón delator»

El conflicto docente sigue escalando en Río Negro. Durante la jornada del martes, Unter definió como «botón delator» al sistema implementado para que los docentes notifiquen a Educación si no estaban adheridos al paro de este miércoles. El gobernador Alberto Weretilneck se defendió en las primeras horas de esta mañana y detrás, salió el presidente de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, a cuestionar las acciones del gremio docente.

«En la búsqueda de mantener el conflicto para lograr algún rédito sectorial, la Unter sigue buscando justificativos para maquillar su incomprensible convocatoria al paro, en medio de una negociación salarial, que les ha quitado a miles de alumnos y alumnas de nuestras escuelas no sólo dos días de clase, sino también la posibilidad de sentarse a recibir su comida diaria en la escuela», señaló López.

Durante esta jornada se desarrollaron la paritaria en la Mesa de la Función Pública donde ATE y UPCN rechazaron la oferta del gobierno de blanquear los 30.000 pesos de 2023, pagadero en dos cuotas de 15.000.

Unter no fue convocado a paritaria y ya tenía resuelto el paro de este miércoles ante la falta de esa convocatoria.

«Ahora parece ser que el problema es el dispositivo que le permite a los docentes que efectivamente tienen la voluntad de trabajar, la posibilidad de expresar su presencia en las aulas para cumplir con el compromiso laboral y también con los chicos y chicas en el aula», sostuvo el legislador López.

También apuntó que «el gremio no debería enojarse porque se implementen controles. En todos los trabajos hay controles. Capaz que el rechazo gremial al registro de asistencias sea el miedo a no poder dibujar más los supuestos niveles de acatamiento a sus medidas de fuerza que les permite mantener el discurso. Nadie debería enojarse porque lo controlen. Quien hace bien su trabajo, no se preocupa por eso».

López aseguró que el sistema virtual de Educación de asistencia «se viene implementando desde hace años, simplemente permite evitar que a aquel docente que decidió ir a trabajar porque no comparte la premisa del gremio, no se vea afectado por los tradicionales errores en las confecciones de los listados y sufran descuentos que no corresponde».

Para cerrar, el presidente de la bancada de JSRN, reafirmó que «el Gobierno ha sido claro que se descontarán los días de paro», y que en ese marco, «se trata de ajustar todos los detalles para no perjudicar a nadie».

Opinó que «esta medida cuenta con el respaldo de muchos educadores y educadoras, quienes se suman voluntariamente a este registro.