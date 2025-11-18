Parques Nacionales cambia las reglas para los prestadores turísticos y extiende permisos

A partir de hoy las nuevas solicitudes para ser prestadores turísticos en los Parques Nacionales tienen otro reglamento. Archivo

La Administración de Parques Nacionales dispuso hoy una cláusula transitoria a la actualización del reglamento de prestadores turístico, extendiendo los permisos próximos a vencer en todas las áreas protegidas, incluyendo los parques Nahuel Huapi y Lanín, hasta el 31 de mayo de 2026 para no afectar la temporada de verano.

De este modo, las concesiones de refugios de montaña, campings, alquileres de servicios de distinto tipo, excursiones, proveedurías, entre otros, que tengan permisos próximos a vencerse podrán continuar seis meses más, mientras que los que iniciaron tramitaciones con los anteriores reglamentos (que datan de 2002) no serán exigidos de actualizarse a la nueva normativa por el momento.

Los cambios de reglas de Parques Nacionales generaron algunas desinteligencias que se dieron a conocer en Bariloche semanas atrás cuando se advirtió la caída de las concesiones o permisos de prestadores, incluyendo los refugios de montaña.

El organismo nacional había definido en mayo un proceso de “desregulación y simplificación administrativa” con el objetivo de “agilizar trámites, brindar mayor claridad y facilitar el desarrollo del turismo sustentable dentro de las áreas protegidas”.

Aquella medida, mediante la resolución 62/2025 dispuso la “integración de sistemas” y “revisión de requisitos para quienes deseen habilitarse como prestadores turísticos” en cualquier parque nacional del país. Pero luego hubo prórrogas en la entrada en vigencia, la última establecía 45 días hábiles a partir del 10 de septiembre, por lo que semanas atrás se cumplimentó esa fecha y se generaron inconvenientes con los permisos y las readecuaciones.

Ahora se emitió la resolución 359/2025 de la Administración de Parques Nacionales -publicada hoy en el Boletín Oficial- que introduce ajustes al reglamento y anexos donde se especifica las exigencias para cada tipo de prestador diferenciado por infraestructura y servicio.

Esa norma también incorpora una cláusula transitoria que garantiza la continuidad de los trámites ya iniciados, sin necesidad de nuevas presentaciones y establece que los permisos próximos a vencer mantendrán su vigencia hasta el 31 de mayo de 2026, “asegurando una transición ordenada hacia el nuevo régimen”, informaron desde el organismo central.

A partir de este martes está disponible en la plataforma Trámite a Distancia (TAD) el nuevo sistema de inscripción para prestadores turísticos que rige para las nuevas solicitudes de prestadores turísticos en las áreas protegidas del país.