La Cámara de Turismo de Bariloche sumó instituciones y renovó autoridades

La Cámara de Turismo de Bariloche, que este año cumplió su 40° aniversario, sumó instituciones y renovó sus autoridades para los próximos dos años de gestión, ratificando a Néstor Denoya, referente de la Asociación de Turismo Estudiantil, en la presidencia.

La renovación de Denoya en la presidencia, secundado por Silvia Luzzardi, representante de la Asociación de Hoteles de Turismo, se produjo por voto unánime de los asociados.

«La decisión reafirma el compromiso con el fortalecimiento institucional del sector turístico, en un contexto económico y político complejo que plantea importantes desafíos y oportunidades para la actividad en la ciudad», destacó la entidad al difundir este lunes la renovación.

Además, indicó que se incorporan a la mesa de trabajo la Asociación de Turismo Aventura Patagonia (ATAP), la Asociación Empresarial Cerro Catedral y la empresa Catedral Alta Patagonia (Capsa), cuya participación «amplía la representatividad del sector y aporta nuevas miradas sobre temas clave para el desarrollo turístico».

La Cámara de Turismo de Bariloche está conformada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche, el Bariloche Bureau, la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo – Regional Bariloche (Aavytuba), la Asociación de Hostels de Bariloche, Asociación de Turismo Estudiantil Bariloche (Ateba), la Cámara de Agencias Alquiladoras de Autos y la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), a las que ahora se suman ATAP, la Asociación Empresarial Cerro Catedral y Capsa.

La entidad destacó que con la gestión se consolidó «la articulación entre los distintos actores del turismo local» y a futuro se proyecta en un trabajo focalizado hacia «políticas sectoriales sostenibles, la defensa de la actividad turística y la promoción del destino Bariloche como referencia nacional e internacional».

La nueva comisión directiva 2025-2027

La nueva comisión directiva, que tendrá mandato hasta noviembre de 2027, estará integrada por Denoya en la presidencia; Luzzardi vicepresidenta; Gustavo Hermida (Aehgb) como secretario; Federico Arellano Stuke (Aavytuba) tesorero; Lucila Seeber (AHT) protesorera; Andrea Lucanera (Cámara alquiladora de autos) protesorera.

Los vocales titulares serán Gastón Gómez (AHC); Carlos Pelli (Bariloche Bureau); Orieta Lillo Arenas (Aehgb); Gerardo Flores (Cámara alquiladora); Omar Herrera (Aavytuba). Y los suplentes: Lucila Boero (Bariloche Bureau); Pablo Molteni (Asoc. Hostels); Daniel García (Ateba).

En la comisión revisora de cuentas estarán Mariano Trevisan (Aehgb) y Helgamaría Salvatelli (Capsa) como titulares; y Ezequiel Barberis (Aavytuba) y Diego De Barba (Aehgb) como suplentes.