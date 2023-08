PASO 2023: Macri se mostró a favor de Bullrich y se distanció de Larreta, ¿qué dijo?

En una cómoda entrevista en el canal de noticias TN, el expresidente y máximo referente del PRO, Mauricio Macri, dio su apoyo a la precandidatura a presidenta de Patricia Bullrich en detrimento del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. «Los dejo votar en libertad», aclaró en un segundo bloque del programa.

Argumentó que ambos precandidatos tienen un horizonte común, pero que su exministra de Seguridad presenta un plan de aplicación inmediata que prefiere.

«Ella cree que con el apoyo de la gente y con (la representación) en el Congreso hay que arrancar en un cambio inmediato y profundo. Horacio cree que se necesita una mayoría más amplia», dijo.

Y enseguida dijo que se inclinaba por la salida de shock.

«Este gobierno es el peor de la vuelta de la democracia, están vaciando el Banco Central, adelantan impuestos del año que viene, se gastan los yuanes, y ahora, por primera vez, han embargado las reservas de oro, y hay una bola de importaciones que no para. Por suerte es el final. No va a ser fácil, la herencia es mucho peor de la que recibí. Hay que ser consciente que este nivel de deterioro cultural no creo que lo hayamos vivido antes«, sostuvo en la entrevista.

«Vamos a tener un momento muy difícil. Pero es lo que nos toca. El cepo al dólar… hay que hacer lo mismo que hice en 2015. No podemos tener miedo, el cepo ha vuelto a destruir la Argentina. No podemos solo salir del cepo. Hay que hacer un cambio profundo, rápido y claro, hay que poner una solidez fiscal y bajar cinco o seis puntos del gasto público», abundó.

Dijo que el kirchnerismo construyó varias mentiras. «La primera es que se puede emitir sin inflación. La segunda es la deuda, dicen que desendeudaron, nunca desendeudaron, quemaron ahorros para cambiar de deudas. A hoy, total, el Banco Central y el Tesoro, son 136.888.000 de dólares que ha endeudado el gobierno de Alberto Fernández», sostuvo.

Otra mentira, de acuerdo con Macri, es que el Fondo Monetario es «gente mala, que quiere perjudicar a la Argentina. El Fondo son los otros países. Prestan a tasa baja porque lo hacen para ayudar».

«La cuarta mentira es la confiscación (de YPF), que terminó en estatización, que nos va a costar más de 10 mil millones de dólares», dijo.