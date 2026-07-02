Lucas Trejo permanece sedado tras la muerte de su esposa y sus hijos: el desgarrador relato de su hermana

El futbolista argentino Lucas Trejo atraviesa el momento más doloroso de su vida. Tras confirmarse el hallazgo sin vida de su esposa, Yanina Maranella, y de sus dos hijos, Aarón y Ainhoa, el defensor permanece sedado debido al profundo estado de shock que sufrió luego de la tragedia provocada por los terremotos que azotaron Venezuela.

«Lo están sedando porque está muy mal»

La dramática actualización sobre el estado de salud del futbolista fue dada a conocer por su hermana, Karen Trejo, quien reveló que Lucas permanece bajo atención médica mientras intenta sobrellevar la pérdida de toda su familia.

En declaraciones al programa Noticiero Doce, la mujer explicó que el jugador no se encuentra en condiciones de comunicarse con sus seres queridos debido al fuerte impacto emocional.

«A Lucas lo están sedando porque está muy mal y no tiene ningún familiar allá», expresó Karen. También contó que familiares y allegados trabajan contrarreloj para viajar a Venezuela y poder acompañarlo durante los trámites para despedir a su esposa y a sus hijos.

Tres días buscando con sus propias manos

La historia de Lucas Trejo conmovió al mundo del fútbol desde el primer momento. Después del terremoto que derrumbó el edificio donde vivía su familia en La Guaira, el futbolista pasó 74 horas removiendo escombros junto a rescatistas y voluntarios, con la esperanza de encontrar con vida a su esposa y a sus hijos.

Las imágenes del defensor trabajando entre los restos del edificio recorrieron el mundo y despertaron una enorme cadena de solidaridad. Sin embargo, el sábado llegó la noticia más dolorosa: los equipos de rescate encontraron sin vida a Yanina Maranella, Aarón, de 7 años, y Ainhoa, de 5.

Su familia viaja a Venezuela para acompañarlo

Karen Trejo explicó que el principal objetivo ahora es que Lucas no atraviese este proceso en soledad. Por ese motivo, un hermano y un primo del futbolista viajaron hacia Venezuela para acompañarlo en la entrega de los cuerpos, la cremación y los trámites necesarios para regresar posteriormente a la Argentina.

La propia hermana del jugador contó que el padre de ambos también tenía previsto viajar, pero sufrió un fuerte pico de estrés tras conocerse el desenlace de la búsqueda y los médicos le recomendaron no hacerlo.

Una tragedia que conmovió al mundo del fútbol

Trejo, que milita en el Club Sport Marítimo de La Guaira, se encontraba concentrado con su equipo en Caracas cuando ocurrieron los terremotos, por lo que no estaba junto a su familia al momento del derrumbe del edificio donde vivían. Desde que recibió la noticia de la desaparición de sus seres queridos, abandonó toda actividad deportiva para sumarse personalmente a las tareas de búsqueda.

El club venezolano confirmó oficialmente el fallecimiento de su esposa e hijos y expresó públicamente sus condolencias, mientras que mensajes de apoyo llegaron desde distintos equipos, futbolistas y aficionados de varios países.

La historia de Lucas Trejo se convirtió en uno de los rostros más conmovedores de la tragedia humanitaria que dejaron los terremotos en Venezuela y refleja el enorme costo humano del desastre que golpeó al país.