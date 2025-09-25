Patricia Bullrich apuntó contra Axel Kicillof por el triple femicidio en Florencio Varela: «Tiene que hacerse cargo»

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue categórica al señalar que “Kicillof tiene que hacerse cargo del problema enorme de inseguridad que tiene la provincia de Buenos Aires”. La funcionaria se expresó en medio de la conmoción por el triple femicidio en Florencio Varela, hecho que permanece bajo secreto de sumario.

La investigación sigue bajo secreto y crece la presión política

Bullrich explicó en declaraciones a Radio Mitre que la pesquisa principal está a cargo de la Policía bonaerense y el Ministerio de Seguridad provincial, con apoyo de fuerzas federales desde el inicio. Aseguró además que la Dirección Nacional de Trata trabajó junto a la fiscalía local desde las primeras horas de la desaparición de las jóvenes.

La funcionaria subrayó que “no hay información oficial que se pueda transmitir ahora”, y pidió evitar conjeturas que puedan entorpecer el avance judicial. Sin embargo, sostuvo que el hecho continúa tipificado como homicidio, lo que mantiene la competencia en manos de la provincia.

El ministro Javier Alonso aseguró que las autoridades continúan buscando a todos los involucrados en el crimen.

Consultada sobre posibles móviles, la ministra reiteró que las causas y los autores del crimen aún no están identificados. Según expresó, lo difundido hasta el momento por las autoridades refleja solo el estado inicial de la investigación.

Bullrich recordó además la vigencia de la Ley Antimafia, que habilita a imputar a todos los miembros de una organización criminal con la misma condena, sin importar su rol en la cadena delictiva.

Bullrich exigió cambios estructurales en La Matanza

Al responder críticas de sectores políticos y feministas, la ministra afirmó: “Banalizar esto y plantear si es o no un tema de género, con los medios que tiene el Ministerio de la Mujer, es de una bajeza y poca seriedad total y absoluta”.

Según Bullrich, entre el 85 % y el 90 % de la lucha contra las bandas narco es responsabilidad de las fuerzas federales, pero alertó que la operatividad local debe ser reforzada. Señaló como preocupante que “una banda de este nivel de bestialidad y brutalidad pueda operar con normalidad” en la provincia.

La funcionaria remarcó la necesidad de revisar mecanismos de inteligencia criminal en distritos críticos como La Matanza, donde reclamó cambios estructurales.

En ese marco, también cuestionó declaraciones de referentes de La Cámpora y de la dirigente Manuela Castiñeira, a quienes calificó de “aberrantes”.

Femicidios en Buenos Aires y nuevas críticas de Bullrich a Kicillof

Bullrich destacó que la provincia de Buenos Aires tiene la tasa más alta de femicidios del país, con un aumento del 1,4 % al 1,6 % entre 2023 y 2024. A nivel nacional, en cambio, los casos bajaron de 272 a 247 en el mismo período, aseguró. “El narcotráfico no se va a fijar a quién mata”, sostuvo.

La ministra también cuestionó al gobernador Axel Kicillof, quien vinculó el accionar de la banda con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Al respecto, respondió: “Kicillof debe hacerse cargo del problema enorme de inseguridad en la provincia. No voy a politizar este caso ni le echaré la culpa al gobernador”.

Patricia Bullrich criticó a Kicillof y pidió que asuma la responsabilidad por la inseguridad en Buenos Aires. Foto: archivo.

Por último, analizó la situación del narcotráfico en el país y aseguró que las organizaciones que dominaron Rosario “están muy desarmadas”, lo que permitió la aparición de segundas y terceras líneas que buscan extenderse a otros distritos.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades mantienen hermetismo sobre los avances, mientras el triple crimen sigue generando tensión política y social en la provincia.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.

Con información de Infobae