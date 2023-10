Patricia Bullrich consideró que «no fueron convenientes» los guiños de Macri a Milei

La candidata a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, consideró hoy que «no son convenientes» las declaraciones que hizo ayer el expresidente Mauricio Macri sobre una posible alianza de la coalición opositora con el postulante a la jefatura del Estado de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, si se impone en los comicios de este año, y cuestionó que el exmandatario haya hecho «una definición de este tipo cuando hay una lucha diferente» en la campaña electoral.

«Estamos en una pelea electoral, no me parece que podamos discutir eso. Nuestra pelea es nuestra capacidad parlamentaria. Considero que no es conveniente que Mauricio Macri defina una cosa así cuando estamos en una lucha diferente, nuestra fuerza esta trabajando unida para ganar las elecciones», expresó la candidata en declaraciones a la Radio Urbana Play.

La postulante al Poder Ejecutivo se refirió de esta manera a las declaraciones que hizo el exmandatario durante la presentación de su libro Para Qué en el Instituto de Políticas de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Macri reiteró ayer su respaldo a Bullrich y auguró un triunfo a JxC, pero dijo que en caso de no ganar las elecciones espera que los legisladores de su espacio acompañen a candidato a presidente por LLA Javier Milei

“Si no llegamos, espero que nuestra coalición apoye las reformas razonables” que podrían ser impulsadas por un eventual Gobierno de LLA.

José Luis Espert invitó a Macri a afiliarse a La Liberta Avanza

Por su parte, el diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, criticó a Macri por haberse manifestado en favor de una posible alianza de la coalición opositora con Milei, invitó al exmandatario a que «se afilie» a ese partido y aseguró que JxC representa «el liberalismo en serio».

«Yo le diría a Macri que se afilie a La Libertad Avanza y listo, terminemos con esta historia. En Juntos por el Cambio, el liberalismo es serio y en serio. Nada de kirchnerismo de segunda generación como el de Milei», escribió Espert en su cuenta oficial de la red social X (exTwitter)

Bullrich se defendió de las críticas por su propuesta de escuchas a detenidos

Por otra parte, Bullrich se defendió contra las acusaciones que calificaron de «inconstitucional» su propuesta de modificar el Código Penal para que puedan grabarse las conversaciones de las personas privadas de la libertad, incluso las que mantengan con sus abogados defensores

«Esta recortada (la declaración), yo plantee que se realicen escuchas en los casos de organizaciones de narcotráfico dónde los abogados son partes de la asociación ilícita y si un juez si da la orden», se justificó la candidata.

En esta línea, Bullrich afirmó que «hay que actuar con todo el rigor de la Ley» y que la escucha solo se realizaría en el caso de que «un juez te de la orden».

Además, la candidata también reiteró que presentará «una denuncia civil y una penal» contra el candidato a presidente por LLA por acusarla de poner bombas en jardines de infantes como integrante de Montoneros.

«Me tiene cansada, después de lo que dijo le voy a meter una denuncia penal y una civil, no se puede decir cualquier cosa».