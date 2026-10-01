Francisco Cerúndolo debutó con victoria en Beijing en una jornada negativa para los argentinos

Francisco Cerúndolo fue la única alegría en una jornada pálida para el tenis argentino. La mejor raqueta nacional debutó con el pie derecho en el ATP 500 de Beijing. El número 22 del ranking mundial venció al neerlandés Van de Zandschulp por 5-7, 6-4 y 6-3 en dos horas y 47 minutos de juego.

En el inicio, al argentino le costó acomodarse en la cancha, pero reaccionó a tiempo en el segundo set. Fue clave su fortaleza en los momentos complicados del duelo, ya que salvó 11 de las 13 oportunidades de quiebre que tuvo el europeo.

De esta forma, sigue su poderío ante el neerlandés, con un abultado 5-0 en el historial. En la próxima ronda tendrá un duelo difícil ante el checo Jakub Mensik (15°). Igualmente, tiene dos antecedentes y ambos fueron triunfos. El partido será el sábado con horario a confirmar.

Eliminaciones de Navone, Báez y Etcheverry

En Beijing jugaron otros dos argentinos que se despidieron rápidamente del torneo chino. Mariano Navone (45°) cayó ante el australiano Alex de Miñaur (9°) por 7-6 y 6-2. La Nave volvió a disputar un partido luego de casi un mes, tras ser parte del equipo argentino en Copa Davis en Neuquén, aunque no jugó

Por otro lado, Sebastián Báez (51°) también quedó eliminado en primera ronda, tras perder ante el local Shang (253°) por 5-7, 6-3 y 7-5. El bonaerense no pudo cortar la mala racha y ya lleva tres derrotas consecutivas.

Báez no pudo cerrar el encuentro y sumó una nueva caída.

Además, en el ATP 500 de Tokio se dio el debut y despedida de Tomás Etcheverry (30°). El platense tuvo un duro rival como el griego Tsitsipas (44°). El Retu comenzó ganando el primer set por 6-4, pero después apareció toda la categoría de su rival que se llevó los dos parciales siguientes por 6-3 y 6-4.

Para los tres tenistas la gira asiática finalizará en el Masters 1000 de Shanghai, que comenzará el próximo 7 de octubre y se extenderá hasta el 13. También participarán Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Román Burruchaga y Camilo Ugo Carabelli.