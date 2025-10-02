ESCUCHÁ RN RADIO
Patricia Bullrich presenta el nuevo Código Penal: penas más duras y «tolerancia cero» frente a delitos graves

La ministra de Seguridad detalló los cambios en hurtos, robos bajo modalidad motochorro, homicidios y portación de armas. Además, anunció medidas para proteger a la policía y fuerzas de seguridad.

Auribel Zuarce

Por Auribel Zuarce

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En un acto encabezado por el presidente Javier Milei en el penal de Ezeiza, al que se sumó a último momento el diputado José Luis Espert, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presenta este jueves las reformas al Código Penal.

«Un sistema penal tiene que poder imputar a quienes delinquen, castigarlos con penas severas, condenarlos en forma ágil y asegurarse que esas condenas se cumplan. Hoy algunas de esas cosas ocurren y otras no. Nuestro código penal tiene 100 años de parches», sostuvo Bullrich, y agregó: «Es un código de tolerancia cero».

Durante la presentación, la ministra anticipó modificaciones en distintos delitos:

Sobre los hurto, señaló: «Hurto era una vergüenza. Hurtabas una o mil veces y no pasaba nada. Ahora va a haber una pena de hasta 3 años«.

En cuanto a los robos bajo la modalidad motochorro, explicó que «el motochorro va a tener una pena de hasta 15 años» y será considerado un agravante.

Respecto a los robos o hurtos de teléfonos celulares, indicó que se trata del delito más frecuente en el país y tendrá una pena de entre 3 y 12 años.

Cambios en delitos de mayor gravedad: «Aumenta de 10 a 30 años»

Bullrich también adelantó cambios en delitos de mayor gravedad: «El homicidio simple, porque la vida es el valor más sagrado, aumenta de 10 a 30 años». Además, confirmó la incorporación de la Ley antimafias y la Ley antibarras.

En materia de portación de armas, la ministra destacó que «si salís a la calle con un arma y no tenés permiso de portación, ¿para qué salís? Las penas eran inexistentes. La sola portación ahora va a tener una pena no excarcelable y si la persona tiene antecedentes va a ser un agravante». También anticipó aumentos de penas para la portación de armas blancas.

Noticia en desarrollo


Temas

Código Penal

Javier Milei

Patricia Bullrich

