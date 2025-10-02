Patricia Bullrich presenta el nuevo Código Penal: penas más duras y «tolerancia cero» frente a delitos graves

En un acto encabezado por el presidente Javier Milei en el penal de Ezeiza, al que se sumó a último momento el diputado José Luis Espert, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presenta este jueves las reformas al Código Penal.

«Un sistema penal tiene que poder imputar a quienes delinquen, castigarlos con penas severas, condenarlos en forma ágil y asegurarse que esas condenas se cumplan. Hoy algunas de esas cosas ocurren y otras no. Nuestro código penal tiene 100 años de parches», sostuvo Bullrich, y agregó: «Es un código de tolerancia cero».

Durante la presentación, la ministra anticipó modificaciones en distintos delitos:

Sobre los hurto, señaló: «Hurto era una vergüenza. Hurtabas una o mil veces y no pasaba nada. Ahora va a haber una pena de hasta 3 años«.

En cuanto a los robos bajo la modalidad motochorro, explicó que «el motochorro va a tener una pena de hasta 15 años» y será considerado un agravante.

Respecto a los robos o hurtos de teléfonos celulares, indicó que se trata del delito más frecuente en el país y tendrá una pena de entre 3 y 12 años.

Cambios en delitos de mayor gravedad: «Aumenta de 10 a 30 años»

Bullrich también adelantó cambios en delitos de mayor gravedad: «El homicidio simple, porque la vida es el valor más sagrado, aumenta de 10 a 30 años». Además, confirmó la incorporación de la Ley antimafias y la Ley antibarras.

En materia de portación de armas, la ministra destacó que «si salís a la calle con un arma y no tenés permiso de portación, ¿para qué salís? Las penas eran inexistentes. La sola portación ahora va a tener una pena no excarcelable y si la persona tiene antecedentes va a ser un agravante». También anticipó aumentos de penas para la portación de armas blancas.

