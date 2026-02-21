Patricia Bullrich sobre la bomba en Gendarmería en medio del paro general: «No estuvo ligado»

Bullrich afirmó que el hecho no estuvo vinculado al paro general de la CGT.

La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó que la explosión de un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería no tuvo relación con el paro general de la CGT ni con el debate por la reforma laboral en la Cámara de Diputados. La declaración se produjo tras el hecho ocurrido en la sede ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Bullrich sostuvo: “No estuvo ligado a lo que sucedió en estos días”. También indicó que mantuvo contacto con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para interiorizarse sobre la situación.

Explosión en Gendarmería y paro general: qué dijo Patricia Bullrich sobre el paquete bomba

“La información que tengo, y que hablé con la ministra de Seguridad (Alejandra Monteoliva), es que no es algo ligado a lo que sucedió en estos días. La Ministra será quien de la información, pero no parece ligado a lo que sucedió en estos días», señaló la senadora.

Explotó una carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería. Foto: NA

Bullrich agregó: “Uno puede quedarse más tranquilo que no han llegado a tanto”. De esta manera, desvinculó el episodio registrado en el barrio porteño de San Nicolás de las protestas desarrolladas durante la discusión parlamentaria.

El viernes por la tarde, tres personas resultaron heridas por la explosión de un paquete bomba en la sede de Gendarmería ubicada en Avenida Paseo Colón 533. Dos de los afectados fueron trasladados al Hospital Argerich, mientras que otra persona recibió asistencia con oxígeno en el lugar.

Investigación judicial y peritajes tras la explosión en la Escuela de Gendarmería

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, se trató de una encomienda compuesta por tres paquetes recibidos hace cuatro meses. Uno de los bultos, que estaba resguardado en el piso once, explotó y motivó la evacuación preventiva del edificio.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 8, encabezado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, con intervención de la fiscal Verónica Lara. Las actuaciones fueron delegadas en la Policía Federal Argentina, a través del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista.