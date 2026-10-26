Dólar oficial hoy: valores clave en el Banco Nación este lunes 26 de octubre 2026 y el pulso global

En el comienzo de la última semana operativa de octubre 2026, la plaza cambiaria doméstica de dólar oficial arranca con un comportamiento calmo en las sucursales bancarias, desacoplándose de la cautela que predomina en las bolsas internacionales por el fortalecimiento global de la divisa estadounidense y las tasas de los bonos del Tesoro.

Con un flujo comercial que responde sin fricciones en el circuito mayorista y una demanda minorista de dólares contenida, las ventanillas formales actualizan sus valores con previsibilidad, brindando referencias nítidas tanto para el consumo familiar como para la planificación de costos en las empresas regionales.

Dólar oficial en el Banco Nación y cotizaciones: lunes 26 de octubre 2026

En las ventanillas físicas y en la plataforma de banca digital del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista abre este lunes 26 de octubre 2026 a $1.500 para la compra y a $1.550 para la venta, en tanto que el relevamiento del sistema financiero comercial supervisado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) exhibe una banda de $1.490 para la compra y $1.550 para la venta.

Lunes 26 de octubre 2026

A continuación, la radiografía con el mapa integral de las cotizaciones vigentes para la toma de decisiones:

Tipo de cambio Compra Venta Estado y lectura operativa Dólar oficial (Banco Nación) $1.500,00 $1.500,00 Referencia minorista sin variaciones Dólar oficial (Promedio BCRA) $1.490,00 $1.550,00 Pizarras bancarias del sistema privado Dólar mayorista (BCRA) — $1.540,00 Canal exclusivo para comercio exterior Dólar tarjeta / turista — $2.015,00 Minorista con percepción del 30% a cuenta de Ganancias Dólar blue $1.545,00 $1.565,00 Plaza informal en franja de equilibrio Dólar MEP (Bolsa) – $1.562,44 Operatoria bursátil mediante títulos soberanos Dólar Contado con Liquidación (CCL) – $1.679,43 Transferencia y arbitraje de activos al exterior Euro oficial $1.730,00 $1.750,00 Cotización institucional de referencia BNA

Fuente: Informes del Banco de la Nación Argentina y relevamientos del Banco Central de la República Argentina.

Patagonia: dólar oficial este lunes 26 de octubre 2026 en Neuquén y Río Negro

Lunes 26 de octubre 2026

Jurisdicción Entidad Bancaria Regional Compra Venta Neuquén Banco Provincia del Neuquén (BPN) $1.495,00 $1.565,00 Río Negro Banco Patagonia $1.495,00 $1.545,00

Brecha cambiaria lunes 26 de octubre 2026: la cercanía del dólar oficial con el dólar blue

La pauta más representativa, dentro del mercado formal, sigue siendo la reducida distancia entre el dólar oficial bancario y el dólar blue.

Con la plaza informal ofreciendo el billete a $1.565 para la venta, el diferencial frente al mostrador minorista del Banco Nación se posiciona en torno al 1,30%, un margen estrecho que desalienta los incentivos al arbitraje clandestino y aporta serenidad a las listas de precios en el comercio mayorista.

En la misma dirección, la cotización del dólar MEP, ubicada en $1.562,44 para la venta, opera prácticamente a la par del mostrador bancario tradicional, canalizando las necesidades de cobertura financiera a través de canales bursátiles regulados y quitando presión directa sobre las reservas brutas del sistema financiero.

Elecciones en Brasil: cómo impacta el escenario regional en el dólar oficial y el Banco Central

El calendario electoral de Brasil, principal socio comercial e industrial de Argentina, comienza a proyectar su sombra sobre las expectativas financieras del Cono Sur, obligando a los operadores cambiarios a seguir de cerca el comportamiento del real frente a la divisa estadounidense.

Cuando la moneda brasileña experimenta volatilidad o presiones devaluatorias frente a los comicios, la competitividad de las exportaciones argentinas se ve directamente desafiada, generando un foco de atención inmediato para la mesa de operaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Por el momento, la relativa calma en los mercados de San Pablo y la pauta administrada del dólar oficial en el Banco de la Nación Argentina logran contener cualquier contagio cambiario de corto plazo sobre las reservas locales.

No obstante, para los sectores exportadores de la Patagonia y el complejo manufacturero nacional, un eventual cambio de rumbo político o económico en el país vecino será clave para definir la demanda externa de manufacturas y la política de tipo de cambio real que sostendrá la autoridad monetaria de cara al cierre del año.