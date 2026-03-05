Pese al fervor de Javier Milei en la apertura de sesiones, la agenda de ordinarias no arranca

A pesar del fervor con el que el presidente Javier Milei inauguró las sesiones ordinarias del Congreso, la agenda no arranca. A casi una semana de la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo no envió ninguna de las 90 leyes prometidas para este año. Además, el ministro de Economía, Luis Caputo, le bajó el tono a la reforma tributaria y La Libertad Avanza tuvo que postergar el dictamen de la Ley de Glaciares.

El Gobierno demora su agenda legislativa

El oficialismo puso en marcha el debate sobre glaciares este miércoles en las comisiones de Recursos Naturales y Presupuesto de la Cámara de Diputados. El plan apuntaba a dictaminar el próximo 11 de marzo, pero, llamativamente, La Libertad Avanza accedió a realizar dos audiencias públicas el 25 y 26 de marzo. En consecuencia, el despacho se firmaría recién en abril y la oposición ganó tiempo.

El freno al dictamen contrasta con la velocidad que ganó el tema en el Senado, aunque tiene explicaciones. Por un lado, el oficialismo busca que la futura ley no se judicialice para no retrasar ni ahuyentar potenciales inversiones mineras. Por eso aceptó realizar las audiencias en función de la Constitución Nacional, que protege el derecho a un medioambiente sano, y el Acuerdo de Escazú, al que Argentina adhirió en 2020.

Por otra parte, el foco de atención pasó a Toronto, Canadá, donde se desarrolló en los últimos días la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), la cumbre minera más grande del mundo. Allí viajó una importante delegación argentina, integrada por funcionarios nacionales, provinciales y gobernadores interesados en adecuar la Ley de Glaciares para habilitar la explotación de la zona periglacial.

Argentina arribó al “megaevento” con 6 proyectos mineros aprobados bajo el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) y otros 12 en etapa de evaluación: entre todos, la inversión asciende a USD 47.000 millones, según ponderó el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González.

Lo cierto es que la votación de la Ley de Glaciares tendrá que esperar. Entre las audiencias públicas y la Semana Santa, la votación llegaría recién en abril. La Libertad Avanza confía en tener los apoyos para aprobar el proyecto tal como vino del Senado, sin modificaciones. Además de sus habituales aliados, se espera que acompañen diputados peronistas de San Juan, Catamarca y La Rioja.

Entretanto, no ingresó al Congreso ninguno de los proyectos que Milei anunció, sin profundidad alguna, como parte de su ambiciosa agenda 2026. El presidente habló el domingo de “10 proyectos por ministerio”, y dejó como grandes títulos la reforma judicial, la penal, la electoral, la educativa y la del Código Civil y Comercial.

Por si fuera poco, el ministro de Economía, Luis Caputo, le bajó el tono en los últimos días a la reforma tributaria y anticipó que no habrá un proyecto integral, sino que el Gobierno avanzará con reducciones impositivas selectivas mientras el superávit primario lo permita. “No va a haber una reforma tributaria en el sentido como hubo una reforma laboral”, dijo al medio El Cronista.

Patricia Bullrich recibió a Nahuel Gallo

La jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, recibió en su despacho al gendarme Nahuel Gallo, liberado tras 448 días de detención en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. El oficial, que hizo su aparición pública este miércoles, detalló sus vivencias a la exministra de Seguridad y se retiró de la Cámara alta hacia el Edificio Centinela sin hacer declaraciones.

Bullrich, en cambio, habló con la prensa en la puerta de ingreso al Senado y volvió a alimentar sospechas sobre la actuación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que proveyó un avión privado para repatriar a Gallo el lunes por la madrugada.

“Hubo un intento de apropiación”, denunció la legisladora. “Ellos podían llegar a Delcy Rodríguez (presidenta encargada de Venezuela); son amigos o comparten ese mismo modelo, nosotros no. Nosotros siempre hemos tenido dificultades, nuestra embajada en Venezuela fue destruida”, se defendió.

Según su versión, el gendarme le comentó que “cuando lo fueron a buscar, se enteró en ese momento de que había un avión donde había dos representantes de la AFA. Le pidieron que diga que había sido la AFA y él decidió no decirlo porque él sabe que su país estuvo siempre. Agradeció que lo hayan traído, pero lo hizo de manera privada y no lo quiere hacer públicamente”.

Bullrich remarcó que “lo importante” es que “Gallo está acá” y dio algunos detalles del encuentro en sus oficinas, al que también se sumaron otros senadores que se encontraban en el Palacio, como Bartolomé Abdala y Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza, y Maximiliano Abad, de la UCR.

“Fue una charla muy importante, porque yo como ministra de Seguridad seguí el caso desde el primer día”, destacó Bullrich. Reveló que Gallo le contó detalles de sus días detenido en Venezuela, pero “las cuestiones más íntimas de la cárcel las va a contar él cuando esté en condiciones de contarlas”.

La libertaria agregó que “lo primero que pidió (Gallo) es seguir en Gendarmería”, pero “primero va a haber un tiempo de adaptación” antes de retornar a sus funciones.

Corresponsalía Buenos Aires