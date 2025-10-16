Efecto parcial en el mercado: el dólar volvió a subir este miércoles tras las ventas del Tesoro de EE.UU.

Fue una jornada financiera muy volátil en Argentina. Debido a la presión cambiaria, nuevamente el Tesoro de Estados Unidos intervino y compró pesos para evitar un alza en el tipo de cambio. Si bien tuvo un efecto inmediato y la cotización registró una caída, el dólar repuntó con tendencia alcista al cierre.

El dólar mayorista cerró este miércoles a $1.380, con una suba de 20 pesos (1,5%). Mientras tanto, el dólar en el Banco Nación finalizó con un alza de 1,4% a $1.405 (durante la jornada, hilvanó entre $1.395 a $1.415).

Por otra parte, el Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.408,02 para la venta (alza de $15,61) y $1.354,61 para la compra.

Asimismo, el dólar blue subió 2,1% hoy y concluyó la jornada a $1.450 para la venta. En el intradiario, alcanzó un máximo de $1.465.

Si bien el BCRA informó que no intervino en el Mercado Libre de Cambios, las reservas internacionales cayeron USD 164 millones y terminaron en USD 41.732 millones.

Por otra parte, A3 Mercados indicó que en las operaciones de dólar futuro se realizaron negocios por USD 2.25,8 millones, cuyo monto expandió el interés abierto en esta plaza a USD 8.518,7 millones

“El volumen del día fue de USD 851 millones -el más alto del mes- y ya se mostró elevado desde temprano, y pasado el mediodía se confirmó la venta de dólares por parte del Tesoro norteamericano, junto con versiones que apuntan a que el rescate financiero podría ampliarse hasta los USD 40.000 millones. A partir de ese momento, el mercado se descomprimió bruscamente, llevando la cotización hasta un mínimo de $1.355, donde pareció encontrar soporte. Desde allí, la demanda genuina del mercado volvió a impulsar al tipo de cambio hasta su cierre en $1.380″, precisó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, a Infobae.

Los bonos y las acciones argentinas suben tras la compra de pesos del Tesoro de Estados Unidos

Las declaraciones de Bessent mejoraron el ánimos de los operadores financieros. Después del declive del martes, los bonos soberanos en dólares y los ADRs tuvieron una jornada en alza este miércoles.

Los ADR de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street operaron con subas de hasta 11% encabezadas por Central Puerto, luego siguió Grupo Galicia (+3,3%), mientras que YPF rebotó un 1,7%.

Por su parte el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió un 1,5% en pesos, a 1.912.739 puntos.. En tanto los bonos Globales de Argentina avanzaron un 0,2% en promedio.

Es necesario recordar que el martes luego de que Donald Trump condicionara el respaldo financiero al resultados de las elecciones del 26 de octubre, los ADR cayeron hasta un 8% y los títulos públicos un 7%. El martes, el riesgo país de JP Morgan marcó al cierre de los mercados más de 1.000 puntos básicos.

Estados Unidos refuerza el apoyo a Argentina: el rescate asciende a 40.000 millones de dólares

El secretario de Finanzas estadounidense, Scott Bessent, precisó que además de la intervención directa, el gobierno estadounidense planea poner en marcha una línea de swap respaldada por Derechos Especiales de Giro (DEG) para asistir a la economía argentina.

Según Infobae, durante una rueda de prensa, Bessent fue consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos adquiera deuda argentina. Su respuesta fue escueta: «Podríamos», sin dar mayores detalles ni cifras.

Asimismo, el funcionario indicó que la presencia de Estados Unidos busca colaborar con el sector privado para conformar un fondo de 20.000 millones de dólares destinado a respaldar la economía argentina. Este fondo, que se sumaría a la línea de swap, estaría integrado por bancos privados y fondos soberanos y estaría orientado principalmente al mercado de deuda.

Si se concretan ambos mecanismos, el apoyo total de Estados Unidos para la Argentina alcanzaría los 40.000 millones de dólares, según las declaraciones de Bessent en Washington.