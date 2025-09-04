Sigue sin letras el Parque Jaime de Nevares en Neuquén

Las letras del Parque Jaime de Nevares aún no regresan al parque lineal que lleva el nombre del primer obispo de Neuquén, fundador de la APDH neuquina y promotor de la catedral «de puertas abiertas» a la población de Neuquén durante el tiempo de persecución política de la dictadura. El espacio verde es sede de varios eventos que se desarrollan por el 121° aniversario de la ciudad, entre ellos, la nueva edición de la feria gastronómica Confluencia de Sabores.

Las letras fueron retiradas en mayo y todavía no hay estimación de cuándo será su restitución.

El contrato y la nueva flota del servicio de recolección de residuos por los próximos ocho años se presentó ayer en el lugar. Y más de 70 puestos de gastronomía y de venta de productos gourmet se instalarán este sábado 6 y domingo 7 de septiembre en el lugar de más de 4,5 hectáreas parquizadas en pleno microcentro de la ciudad capital.

Según explicó la jefa de gabinete de la ciudad, María Pasqualini, las letras que armaban el nombre de Jaime De Nevares «las reparamos varias oportunidades» y decidieron sacarlas porque los moles de letras eran de metal y se oxidaban con el riego. Con los vientos, constituían un peligro para los visitantes.

«Decidimos hacerlas de hormigón, así es que, próximamente, el Parque continuará con sus letras que serán intervenidas por artistas de la región», sostuvo. Dijo que el cemento evitará que el agua les afecte. «No será durante el mes aniversario, porque tenemos muchas actividades dentro del Parque de Nevares», explicó.

Llamativamente, en otros parques lineales de la ciudad que tienen letras corpóreas, no se registraron los problemas de deterioro que afectó a las letras del Jaime De Nevares, instalado detrás del muro principal de la vieja cárcel de la ciudad y que constituye parte de la propiedad de la exU9.

Por la historia de la cárcel federal, que al momento del cierre tenía casi 100 años, se definió instalar el nombre del obispo y luego darle protección legislativa como espacio del patrimonio urbano y cultural de la ciudad, a fin de evitar la instalación de nuevos edificios en una ciudad que ya tiene casi 1.000 habitados y otros 130 en obra.

Las letras con la leyenda Jaime De Nevares, el obispo neuquino que se ganó el cariño de la comunidad, no regresaron al Parque Lineal que lleva su nombre (foto Matías Subat)

Los sabores del fin de semana

Desde el mediodía hasta la medianoche, 30 food truck, cuatro restaurantes, 20 carritos de bebidas, tres stands de fuegos, 24 de delicatessen y varios stands de chocolatería y otros productos gourmet del Neuquén Emprende se instalarán en el Parque Jaime De Nevares.

«Este evento de Turismo y de Gastronomía será organizado por la municipalidad en conjunto con la cámara gastronómica y hotelera de Neuquén», recordó Pasqualini.

El sábado y domingo, previsto con una temperatura de 22 grados según el pronóstico y sin vientos fuertes, el programa incluye clases de cocina y shows en el escenario principal que se intalará en el Jaime de Nevares.

«Son más de 70 puestos de gastronomía y de productos vinculados a la gastronomía. Los espectáculos son a la noche, pero a la mañana, de 12 a 15 habrá shows infantiles», destacó el coordinador general de la subsecretaría de Turismo Juan Manuel Andrés.

«El sábado y el domingo se almuerza en el Jaime De Nevares», promocionó Pasqualini para indicar que las diferentes alternativas culinarias estarán disponibles para los comensales desde las 12. A las 15 comienzan las clases magistrales donde los cheffs en el escenario presentan el público sus recetas de comida con el uso de productos regionales.

De 20 a 23, el escenario quedará cedido a los artistas regionales y a la medianoche se prevé que cierren los espacios de comida y venta en el Parque Jaime De Nevares.