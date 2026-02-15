Cancillería adjudicó un contrato de $114 millones a la entidad que dirige la esposa de Federico Sturzenegger

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto formalizó la adjudicación de un contrato por un total de $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). El objetivo de la contratación es la capacitación en idioma inglés del personal de la cartera. La entidad beneficiaria tiene como directora ejecutiva a María Josefina Rouillet, esposa del actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La operación, que equivale a unos 78.000 dólares al tipo de cambio oficial, se tramitó bajo la modalidad de Adjudicación Simple por Especialidad. Debido al vínculo conyugal entre la autoridad de la asociación y el funcionario nacional, el proceso administrativo debió activar mecanismos de control previstos en el Decreto 202/2017 para garantizar la transparencia en la gestión pública.

Mecanismos de control y el «Pacto de Integridad»

Ante la detección de un “vínculo positivo” de parentesco (matrimonio) entre Rouillet y Sturzenegger, el expediente contó con la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Como medida de resguardo, se exigió la suscripción de un Pacto de Integridad, un compromiso formal para prevenir sobornos y conflictos de interés durante la ejecución del contrato.

Según los documentos oficiales, publicados por Noticias Argentinas, la propuesta de capacitación fue elaborada y presentada por la propia Rouillet, quien ocupa el cargo ejecutivo en la AACI desde septiembre de 2020. El contrato tendrá una vigencia inicial de nueve meses, con la posibilidad de ser prorrogado por un periodo idéntico.

Detalles del servicio y antecedentes

El programa de capacitación está diseñado para alcanzar a 132 agentes de Cancillería durante el ciclo 2026. El esquema incluye cinco niveles de cursos regulares, talleres especializados para el personal diplomático del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) y tests de nivelación. Las clases serán presenciales en la sede de la institución en el barrio de Retiro y contarán con materiales pedagógicos de editoriales como Oxford y Cambridge.

En cuanto a las condiciones de pago, el pliego permite que la asociación solicite un adelanto del 40% del monto total una vez perfeccionado el contrato, mientras que el resto se abonará en tramos vinculados a la presentación de resultados académicos e informes de asistencia.

Este no es el primer vínculo contractual reciente entre la Cancillería y la entidad dirigida por Rouillet. Los registros del sistema COMPR.AR revelan una contratación previa en marzo de 2024 por un monto de $55.388.180.

A diferencia del proceso actual, en aquella oportunidad no se registra la publicación de un Pacto de Integridad ni el acceso público a las cláusulas particulares del contrato, a pesar de la vigencia del vínculo familiar del funcionario.

Hasta el momento, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni el ministro Federico Sturzenegger han emitido declaraciones oficiales ante las consultas realizadas sobre la transparencia y la conveniencia de esta adjudicación directa a un familiar directo de un integrante del Gabinete.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas.