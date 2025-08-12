Piden que la empresa distribuidora de gas pague un canon por el uso de las redes en Plaza Huincul

En Plaza Huincul, las y los concejales pidieron al intendente Claudio Larraza que instrumente el cobro de un canon a la empresa Camuzzi Gas del Sur, por el uso de las cañerías que pertenecen al municipio huinculense. Lo plantearon mediante una comunicación que se aprobó por unanimidad de los siete legisladores de Huincul.

En la sesión de este martes, se trató sobre tablas un proyecto que de comunicación que, al ser votado, recibió el apoyo de los seis concejales presentes más el de Marga Yunes, que participó de manera virtual.

La comunicación está dirigida al intendente Claudio Larraza para que sea el encargado de instrumentar los medios necesarios y cobrarle un canon locativo a la empresa Camuzzi Gas del Sur. Se indica que esas redes del servicio son propiedad del municipio. Al mismo tiempo que se sugirió que lo recaudado por este concepto permita subsidiar el precio del gas.

Para ello, se recomentó que se aplique ese descuento en el concepto que figura como transporte y distribución a los distintos tipos de tarifas en vigencia. Esto es, residencial, general, comercial u otra.

La comunicación se fundamentó en que el municipio llevó adelante el tendido de redes de gas. Se detallaron las veinte ordenanzas aprobadas desde el 2020 hasta ahora, en las que se autorizó al Ejecutivo a utilizar fondos para estos trabajos. La ampliación del tendido de cañerías para este servicio fue declarada de utilidad por los integrantes del Deliberante.

Desde 2020 hasta ahora alcanzan a 21.478 metros lineales de cañería los realizados, por un monto de $516.944.426,17. Se recordó que en 2018, le fue retirada la matrícula a la subdistribuidora Tecnogas Patagónica que prestaba el servicio de gas y desde entonces, lo lleva adelante Camuzzi Gas del Sur.

Por otra parte, se aclaró que, en muchas ocasiones, han escuchado reclamos por la tardanza que tiene la empresa para aprobar los pedidos de instalación del gas.»El único objetivo es que Camuzzi pueda devolver un beneficio al vecino por el uso de nuestras redes, y que se vea traducido en reducción de las facturas de gas», aclaró el concejal Sebastián Ávila (MID).

Una vez que la comunicación fue leída en todos sus términos fue puesta a consideración por el presidente del cuerpo, Daniel Vidondo, y aprobada por la totalidad de los miembros.