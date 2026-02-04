Aceleran las refacciones de varias escuelas en el interior de Neuquén

Las obras de refacciones y modificaciones en varios edificios escolares del interior provincial avanzan a ritmo acelerado para estar finalizadas ante el inminente ciclo lectivo 2026. Están incluidas las de Cutral Co, Plaza Huincul, Zapala, Santo Domingo, Ramón Castro y Covunco. Sin embargo, en aquellos casos en los que no se concluya, se buscarán alternativas para no retrasar el comienzo de las clases. Son edificios primarios y secundarios.

Las tareas de acondicionamiento de los edificios escolares mantienen un ritmo sostenido, con el objetivo de estar todo listo para iniciar las clases en este 2026. Son cada uno de los distritos escolares, los que tienen de cerca el detalle de cada escuela, con la supervisión de Educación y del Ejecutivo que autorizó los fondos para llevarlos adelante.

En la comarca petrolera, el CPEM N° 6 se refaccionarán todo el bloque de sanitarios, tanto de estudiantes como del personal. Se mejorará el playón que está en el patio. La primaria N° 102 que está en el barrio Aeroparque se ejecuta la fachada de manera integral, se reemplazarán las ventanas y puertas y el sistema de cañerías de agua.

En el CPEM N° 51 se dispone el cambio de iluminación y en el CPEM N° 20 se modernizará el cerco perimetral para darle mayor seguridad en el ámbito barrial en el que se encuentra, como una medida que dispuso el ministerio de Educación, a cargo de Soledad Martínez.

En el caso de Zapala, se informó que en la EPET N° 15 se construye dos aulas para el dictado teórico y cuatro nuevos talleres. A la vez, se le sumarán los dos módulos sanitarios, con las dos salas de máquinas, un depósito, dos preceptorías y un espacio que permitirá conectar las instalaciones con futuras ampliaciones. El gobierno neuquino informó que el presupuesto, en este caso es de $1.785 millones.

En la escuela especial N° 5 se mejoran las veredas, accesos, espacios verdes, fachada, iluminación y cerramiento. Se renovarán los baños y cocina. Por otra parte, se incorporará otra cocina al espacio destinado a la futura Eijad N° 10.

Para el caso de la primaria N° 99, se trabaja en el reacondicionamiento del techo, se mejora el playón deportivo, las rampas, los accesos y veredas perimetrales. Se cambian las aberturas. En la primaria N°148 se trabaja en cercos y veredas perimetrales, en baños del nivel inicial, la refacción integral de la cocina, del patio de juegos y pintura completa.

En las primarias N° 288 de Santo domingo; en la N° 36 de Covunco y en la N° 8 de Ramón Castro también se ejecutan diversos trabajos que buscan mejorar las condiciones edilicias. Al mismo tiempo de las obras que se ejecutan, se pondrá en marcha el proceso de limpieza de tanques y de patios.