Cómo es el reparto de la publicidad electoral en Río Negro que llega por TV y radios

La Boleta Única de Papel de Río Negro se estrenará el 26 de octubre. Foto: Archivo/Marcelo Ochoa

Las siete fuerzas políticas de Río Negro que compiten por las bancas de Diputados y Senadores que se ponen en juego el 26 de octubre por la provincia ya están en el aire de las radios y canales de televisión con sus publicidades de campaña.

La Justicia Electoral Nacional distribuyó los minutos de aire en radios AM, FM, canales de TV y televisión abierta, según el espacio publicitario que garantiza el Estado n medios audiovisuales para facilitar a todas las fuerzas, independientemente de su poder adquisitivo y magnitud, tener llegada a los electores con su propuesta y exhibir a sus candidatos.

La distribución de los espacios está normada. Las publicidades se dividen en módulos de doce segundos para TV y nueve para radio, y cada agrupación tiene asignada una cantidad por un doble criterio: por un lago la distribución igualitaria que la Justicia otorga a todas las fuerzas de manera equitativa y por otro según los votos que ese frente obtuvo en la última elección para la misma categoría.

Según el registro oficial de la Justicia Electoral, la alianza que en Río Negro tiene mayor tiempo en el aire para publicitar es Fuerza Patria que lideran Martín Soria y Adriana Serquis, para senador y diputada respectivamente. En segundo orden obtuvo más módulos Juntos Defendemos Río Negro que lleva a Facundo López (senador) y Juan Pablo Muena (diputado) como primeros candidatos.

En tercer orden de espacio quedó el PRO (que encabeza Juan Martin y Martina Lacour) y luego viene el Frente de Izquierda con Alhue Gavuzzo y Paula Gramajo). Los espacios que menos módulos asignados tienen son Primero Río Negro (Ariel Rivero y Facundo Blanco Villalba); La Libertad Avanza (Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello); el Movimiento al Socialismo (Mónica Martín y Aquiles Añazco Nieto).

El mensaje llegará a canales de TV, radios AM y FM

El espacio asignado de manera oficial está disponible en los canales televisivos Diez (pertenece a la Provincia), Seis de Bariloche y dos señales de televisión digital abierta.

Además está Radio Nacional en sus frecuencias de Bariloche, El Bolsón, Jacobacci, Viedma; La voz del Comahue de Cipolletti y radio El Valle de Roca, todas ellas de ampitud modulada (AM).

En FM figuran radios habilitadas por el Enacom en Bariloche, Roca, Cipolletti, Viedma, Allen, Villa Regina, Los Menucos, Sierra Grande, Las Grutas, El Bolsón, General Conesa, Cervantes, Catriel, Río Colorado.

La Justicia Electoral realizó la semana pasada un sorteo de aire estableciendo el orden de aparición de cada fuerza en los medios habilitados, con el tiempo estipulado para cada fuerza.