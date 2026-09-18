Tensión por Malvinas: Londres calificó de “inaceptables” las sanciones argentinas

El Reino Unido volvió a respaldar este jueves la actividad económica en las Islas Malvinas y calificó de “inaceptables” y “sin justificación legal” las acusaciones y sanciones impulsadas por la Argentina contra empresas vinculadas con actividades en el archipiélago.

Malvinas: el Reino Unido respaldó a las empresas y rechazó las medidas de Argentina

La declaración se conoció horas después de que el Gobierno argentino presentara en el Congreso el proyecto de Ley de Soberanía Nacional.

Según detalló Infobae, la posición fue expresada por Uma Kumaran, subsecretaria de Estado Parlamentaria para los Territorios de Ultramar, quien reafirmó la postura histórica de Londres sobre las islas.

“Son británicas, sus habitantes tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como lo consideren conveniente”, sostuvo. También cuestionó las medidas argentinas contra empresas y personas que suministran bienes y servicios a las islas, especialmente en el sector de hidrocarburos.

La funcionaria aseguró que el Reino Unido respalda a quienes realizan negocios en el archipiélago y advirtió que cualquier intento de utilizar mecanismos internacionales contra esas personas o compañías sería ilegítimo.

La declaración se suma a la guía “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”, publicada el 15 de septiembre, en la que Londres sostiene que la legislación argentina no tiene jurisdicción sobre las actividades desarrolladas en el territorio insular y ofrece asistencia a empresas que enfrenten medidas en terceros países.

La escalada diplomática se produce luego de que la Argentina iniciara acciones contra compañías vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Entre las firmas alcanzadas se encuentran Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La Justicia Federal de Río Grande también ordenó esta semana que ambas se abstengan de iniciar o continuar obras relacionadas con el proyecto.

En paralelo, el Gobierno argentino envió al Congreso un proyecto que busca reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las restricciones a la explotación de recursos naturales en áreas que Argentina considera bajo su soberanía. La iniciativa contempla multas, inhabilitaciones y penas de hasta 20 años de prisión para determinadas conductas.

La Cancillería argentina rechazó previamente la guía británica y sostuvo que ninguna decisión comercial extranjera puede situarse por encima de la legislación nacional y del derecho internacional.

Con información de Infobae