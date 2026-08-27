Bullrich anunció que activarán el debate por toda la reforma electoral y no solo por la eliminación de las PASO

Tras la aprobación de la reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II en la Cámara de Diputados, la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anunció este jueves que en 15 días activarán el debate de la reforma electoral del Gobierno, un tema que sigue en plenas conversaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores dialoguistas.

Bullrich informó la decisión durante la sesión de la Cámara alta donde se tratan 67 pliegos para cubrir vacantes en la Justicia Federal y cinco tratados internacionales. Ante un planteo de la senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut), la exministra aseguró que hay un “compromiso” de reanudar la discusión en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el también oficialista Agustín Coto.

Además, la jefa de la bancada libertaria señaló que quieren discutir todo el proyecto que envió el Poder Ejecutivo y no solo el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que es el eje que concentra las negociaciones.

“Tenemos muchos temas para ordenar: el tema económico, la Ficha Limpia, la cantidad de partidos políticos que hay en Argentina, el sistema electoral. Queremos trabajar todos los temas”, dijo Bullrich en el recinto. En ese marco, confirmó que en la próxima reunión también entrarán los proyectos de Ficha Limpia que presentaron otros bloques, como el PRO.

Cómo avanzó la reforma electoral en el Congreso

Hasta el momento, se realizó una sola reunión de Asuntos Constitucionales del Senado el 13 de mayo para tratar el proyecto de Javier Milei. La comisión pasó a cuarto intermedio, pero desde ese entonces no se reanudó porque el oficialismo buscaba avanzar en las negociaciones con los mandatarios provinciales, que son los garantes de los votos en el Congreso.

El Ejecutivo propone la eliminación de las primarias bajo el argumento del costo fiscal, aunque la intención subterránea es dejar a la oposición sin herramientas para dirimir sus internas. Pero la derogación de las PASO es rechazada por el PRO y la UCR y, por ende, no tiene los votos para prosperar. Por eso, la opción que se analiza es la suspensión por el año 2027.

Por otra parte, la iniciativa oficial también propone la eliminación total del financiamiento público de las campañas electorales (algo que también enfrenta resistencia), el endurecimiento de los requisitos para la creación y vigencia de los partidos políticos, y la Ficha Limpia para que las personas condenadas por corrupción no puedan ser candidatas, entre los principales puntos.