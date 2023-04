Pogliano: «Esperábamos en la provincia el resultado que tuvo El Bolsón»

A sus 44 años, Bruno Pogliano obtuvo el aval para un tercer período como intendente de El Bolsón. Ganó las elecciones del último domingo con un 75% de los votos.

«Pese al desgaste, son elecciones ascendentes. La primera gané con lo justo, el 35%. Compulsábamos contra el exintendente (Oscar) Romera y Caleuche García. Era una elección nacional. Fue un milagro. Tenía 36 años», recordó el contador.

Reconoció que si bien venía del ámbito privado, siempre tuvo inquietudes políticas. Militó en Jóvenes K en Buenos Aires, participó de la fundación de este espacio en Río Negro y luego militó unos pocos meses en La Cámpora.

Ganó la segunda elección local con el 70% de los votos y en los últimos comicios, obtuvo cinco puntos más pese «al desgaste», según reconoce el mismo Pogliano. Juntos Somos Río Negro consiguió que ingresen cinco de los siete concejales.

«¿Por qué, a pesar de ese desgaste, la gente le dio el voto?», preguntó este diario. «Encontramos un Bolsón en ruinas y lo pusimos de pie. Le cambiamos la cara y la dinámica con un perfil turístico y productivo. Eso generó empleo. Fue lo que marcó la diferencia, sumado a la obra pública más otras gestiones en conjunto con la provincia», respondió.

Pogliano considera que durante sus dos gestiones al frente de la intendencia, logró integrar El Bolsón a la provincia. «Dejamos de ser el patio trasero de la provincia. Siempre hubo intendentes que peleaban con los gobernadores. Eran eternas diferencias. Los intendentes eran como patrones de estancia. Ahora se apunta al diálogo con todos los sectores», planteó.

El intendente de El Bolsón fue reelecto con el 75% de los votos. Foto: gentileza

En la elección municipal, la participación fue apenas del 52,42%, muy por debajo de la elección provincial que alcanzó el 66%. Pogliano lo consideró un «llamado de atención» a nivel nacional. «La poca participación es lamentable. Sucede que hoy la política no está dando respuestas a la gente. No soluciona los problemas del día a día. Es la culpable de la inflación, la desocupación y de todos los grandes males a nivel nacional. Eso nos afecta también a todos los municipios», esbozó.

Respecto al triunfo de Alberto Weretilneck en Río Negro, resaltó que el gobernador electo «planteó

un gran acuerdo para romper la grieta, lograr consenso y trabajar en base al diálogo». Destacó el acercamiento con el Frente de Todos: «Es admirable. Pero no se interpretó del todo en el electorado. Hay descontento con la política y no estamos exentos por más que Alberto sea un excelente candidato. Por eso la gente no acompañó masivamente. Esperábamos que la provincia tuviera el resultado que tuvo Bolsón. Pero evidentemente ese acuerdo generó desacuerdo en algunos sectores«.

¿Cuál es el plan para el próximo gobierno municipal? Según Pogliano, la atención estará puesta en «El Bolsón estratégico», con el plan director de cloacas y agua y, el plan energético. «Un Bolsón de futuro, de 20 años para adelante. Que más allá de sus 50 mil habitantes pueda haber servicios y calidad de servicios para 80 mil habitantes. Ya tenemos 400 soluciones habitacionales en marcha», manifestó.