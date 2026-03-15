Vaca Muerta: el video que compartió Milei que recomienda mudarse a Neuquén para conseguir un mejor sueldo

El día que Javier Milei visitó un yacimiento en Vaca Muerta. Foto: Presidencia de la Nación.

En medio de la Argentina Week, en Córdoba hubo grandes repercusiones por el testimonio de Rolando Figueroa que, en cierta manera, desalentaba a quienes miran en Neuquén como una oportunidad para radicarse por Vaca Muerta, ya que sostuvo que la prioridad de su gestión es que se priorice a los trabajadores y empresas de la provincia. A contramano, Javier Milei compartió un video que recomienda mudarse para conseguir mejores oportunidades.

Añelo. Vaca Muerta



Argentina será próspera 🇦🇷 pic.twitter.com/kwiniqHp6d — La Pato 🇦🇷 (@patoenero) March 14, 2026

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el presidente replicó la reflexión de un usuario sobre su filosofía laboral, cuya voz en off estaba acompañada por imágenes de la cuenca neuquina. «Añelo. Vaca Muerta. Argentina será próspera», dice la publicación.

«Yo por lo menos en lo laboral tengo una sola filosofía. ¿No te gusta lo que te pagan? Andate a otro lado. ¿No te da el cuero para irte a otro lado? Cerrá el culo y agradecé que tenés trabajo«, sentencia el video que compartió el jefe de Estado.

«¿No te alcanza? ¿Ahora estás desconforme? Nadie te puso una pistola en la cabeza para que aceptes la negociación cuando fuiste desesperado a buscar laburo porque te estabas comiendo los mocos«, añade el audio.

Por último, el video también recomienda a quienes quieran aumentar sus ingresos a que mejoren sus habilidades y ofrecer un servicio distinto. «Y si no seguí siendo un mediocre y echándole la culpa a los demás. Es muy sencillo», concluye el mensaje que reposteó en sus redes .

Figueroa sobre ir a Neuquén a buscar trabajo: «No le privamos a nadie que vaya, pero….»

En medio de la Argentina Week en Nueva York, Rolando Figueroa habló con medios nacionales sobre las oportunidades laborales de Vaca Muerta. El gobernador fue tajante y respondió que el objetivo es priorizar las oportunidades para trabajadores y empresas de Neuquén

En contacto con Cadena 3, el periodista cordobés le comentó que en el interior del país se registran múltiples casos de personas con la predisposición de trabajar en Neuquén y le preguntó recomendaciones para aquellos que estén en esa situación.

«Nosotros estamos trabajando para que el trabajo sea primero para los neuquinos», aseveró Figueroa y agregó que «cuando sobre trabajo será el momento de convocar a otras provincias».

«No le privamos a nadie que vaya, pero estamos generando a través del Instituto Vaca Muerta y varias herramientas la formación primero para los neuquinos y después posteriormente, cuando estén los lugares ya asignados que le corresponden a Neuquén, seguramente vamos a contribuir para que la formación llegue a más lugares«, detalló.

El mandatario fue consultado si esta lógica también aplica para las empresas de otras provincias con interés en operar en Vaca Muerta y Figueroa destacó el reciente avance con Santa Fé, en donde se planificó una asociación entre compañías santafesinas y neuquinas.

«Creemos que es lo mejor porque estamos generando ventajas para las empresas neuquinas», concluyó el gobernador.

Neuquén lidera el crecimiento del empleo privado en el país

Gracias al desarrollo energético generado principalmente por el auge de Vaca Muerta, Neuquén y Río Negro son las únicas dos provincias que crearon empleo formal desde el 2023.

A través de un relevamiento de Politikon Chaco en base a STEySS, en Neuquén se registró un crecimiento fue de 4,6%, mientras que en el caso rionegrino fue del 0,8%.

En redes sociales hubo un gran debate sobre cómo mejoró la productividad del país, principalmente por una publicación del mandatario mendocino Alfredo Cornejo, quien celebró que su provincia tan solo se haya perdido 0,6% de puestos de trabajo en los últimos años (según datos de SIPA).

«Tras dos años completos de gestión del presidente @JMilei en la Nación y de nuestro gobierno en la Provincia, Mendoza se ubica entre las jurisdicciones con mejor desempeño en empleo privado registrado de todo el país«, destacó el gobernador radical.