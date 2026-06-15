Por qué Manuel Adorni resiste en el Gobierno: las tres razones por las que Javier Milei lo sostiene

El presidente Javier Milei parece no dar el brazo a torcer y persiste en la idea de sostener en el cargo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pese a los movimientos en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

En el Poder Ejecutivo creen que el mandatario cuenta con al menos tres motivos claros para ratificarlo al frente de la coordinación de los ministerios.

Los motivos por los que el Gobierno mantiene a Manuel Adorni

«Está recontra firme. No lo van a correr. Primero porque es una de las cuatro patas de la mesa de toma de decisiones», planteó un funcionario al tanto, citada por Noticias Argentinas.

Lo cierto es que el exvocero logró ganarse la confianza de los hermanos Milei, en particular de Karina, y se consolidó como uno de los funcionarios del riñón. Por eso, el libertario lo sostiene ajeno a los señalamientos de la oposición y la presión de los aliados.

«Segundo, porque Milei jamás lo va a entregar al sistema que reclama su salida«, plantearon en uno de los despachos de Casa Rosada.

El oficialismo, en particular el mandatario, encarna una ardua cruzada contras los medios de comunicación y en Balcarce 50 descuentan que el apoyo al ministro coordinador se presenta en detrimento de los planteos del periodismo.

«Tercero, porque es en lo único en lo que acuerdan Karina y Santiago», añadió por último un funcionario.

Si bien responde directamente a la secretaria general de la Presidencia, Manuel Adorni logró trazar una buena relación con el asesor presidencial y es el único de los laderos karinistas que tiene diálogo fluido con el sector que ocupa las oficinas del Salón Martín Fierro. «No tiene recambio que no altere el status quo», sostuvieron al respecto desde uno de los campamentos violeta.

Con la bendición del Presidente, Adorni equilibra las tensiones internas y coordina la mesa política en la que se sientan todos los actores en pugna. Al parecer, el mandatario está dispuesto a mantener al jefe de Gabinete como garantía de paz entre los suyos.

Un gesto del Gobierno en medio de las internas por Manuel Adorni

En medio de este contexto, la situación del jefe de Gabinete, despertó internas dentro del Gobierno. Una de las que más cuestionó el retraso de la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni fue la senadora Patricia Bullrich.

Igualmente, se supo que Karina Milei, asistió a los festejos de los 70 años de la legisladora.

Un gesto del Gobierno que busca calmar un poco las internas dentro del oficialismo.

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