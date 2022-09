Preocupación entre los vendedores de neumáticos en Bariloche

El paro del Sindicato del Neumático en reclamo por mejoras salariales en las empresas fabricantes Fate, Pirelli y Bridgestone impacta poco a poco en Bariloche. “Por ahora, tenemos stock. Hay que ver qué sucede con todo esto porque las fábricas vienen con paros desde hace tres meses. Tenemos la mayoría de medidas de gomas, pero hay algunos faltantes, como los neumáticos 13”, expresó Ignacio, de Milla Neumáticos que trabaja desde hace 13 años en el rubro y asegura que nunca vivió una situación de desabastecimiento como la actual.

Carlos Bergara, de Mil Ruedas Bariloche, comercializadora de neumáticos Pirelli, recalcó que “por el momento, están bastante stockeados”. “La realidad es que la fábrica está cerrada, no están llegando a un acuerdo y por ende, está todo cortado. Si no se soluciona, esto va a repercutir de acá a unos 30 días”, manifestó.

Dijo que están vendiendo el stock y no cuentan con reposición. “Estamos con pedidos atrasados. Ya de por sí, había problemas con la importación de algunos productos para las cubiertas y un aumento de precios del orden del 8 y 10%, dependiendo las cubiertas. Hay faltantes de equipos originales”, indicó Bergara.

Hoy un neumático para un rodado 14, aseguró, ronda los 35.000 pesos. “Hablamos de un auto estándar, como un Palio, un Fiat Uno o un Corsa. Pero por seguridad, hay que cambiar dos. Y lo ideal son los 4”, dijo.

Agregó que “a groso modo, hoy tenemos cubierta una plaza del 90%. El tema es que el corte va a atrasar todos los pedidos aún más y tendremos a la gente esperando neumáticos un mes”. Consideró que “este problema es menor ya que el tema son los camiones que transportan mercadería y los colectivos de larga y corta distancia. Todo esto va a afectar los precios”.

Ante la situación de incertidumbre, las consultas aumentaron en gran medida. “Estamos trabajando mucho, pero es normal en esta época. Hay mucho recambio y la gente compra mucho neumático suelto. Se está stockeando, pero no todos lo pueden hacer”, expresó.

Horacio Cossutta, de la gomería que lleva su nombre, reconoció que, si bien la situación se agravó en los últimos tres meses, el problema es “de larga data”. “No hay medidas de gomas para camionetas y recién ahora empezaron a aparecer cubiertas 13. Lo poco que había se fue consumiendo. Yo pasé de un stock de 300 cubiertas a tener 80. Estoy intentando reponer y los precios se fueron al diablo”, indicó.

El hombre maneja la gomería en el este de Bariloche desde hace 40 años y reconoce que nunca atravesó una situación similar. “Siempre hubo inconvenientes, pero nunca nos tocó pasar por una situación de esta naturaleza”, admitió.

En el último tiempo, aseveró, “vendí gomas a 20.000 pesos y hoy el valor al costo es de 45.000 pesos. Está complicado y por lo que vengo viendo, hay plantas que no van a seguir procesando neumáticos en Argentina salvo que lleguen a un arreglo o el gobierno ordene la conciliación obligatoria”.

Coincidió en que la gente consulta por neumáticos “todos los días”. “El tema es que no puede pagar los precios. Una goma que acá vale 40.000 pesos, en Chile cuesta 15.000. Un tercio menos. Con eso no podés competir. Antes vendía cubiertas; ahora me incliné a los repuestos. Pero la situación es más o menos la misma”, confió Cossutta.