Presentan en Viedma el primer Festival de la Democracia, la Ciencia y el Desarrollo Regional

La municipalidad de Viedma y distintas instituciones educativas de nivel superior llevarán adelante la primera edición del Festival de la Democracia, la Ciencia y el Desarrollo Regional.

Será el 10 de diciembre próximo, de 18 a 22, en la plaza seca de la Manzana Histórica en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la restauración de la democracia en nuestro país, con el objetivo de «promover valores democráticos y su relación con la ciencia y el desarrollo productivo de la región».

Están previstas exposiciones artísticas de diversos géneros, espacios para que las instituciones de educación superior puedan brindar charlas cortas y stands de difusión como así también para los organismos ligados al desarrollo productivo en el Vale Inferior.

La presentación oficial se realizó en la sede del municipio local con las presencias del intendente Marcos Castro, del subsecretario de Derechos Humanos y Equidad Ciudadana, Juan Manuel Chironi; del vicerrector de la Universidad Nacional de Río Negro, Daniel Barrios; de la presidenta del IPAP, Juana Benítez; y directores de distintos institutos educativos de Viedma y Patagones, además de concejales y funcionarios municipales.

Chironi dijo que «somos agraciados como ciudad de tener dos universidades», que «estamos íntimamente vinculados al desarrollo científico» y explicó que el festival tiene como objetivo «reflexionar sobre la democracia, de forma profunda, de la mano de las ciencias y la integración entre el desarrollo de nuestra región, las ciencias y la democracia».

Agregó que «se espera un evento para toda la familia, que se pueda circular por toda la Manzana Histórica» con la presencia de carros gastronómicos, bandas musicales y la información de las carreras de los institutos superiores que se dictan en Viedma y Patagones.

Por su parte, el intendente Castro sostuvo que «lo importante es destacar un esquema de trabajo, donde le mostramos a nuestra comunidad cuál es la oferta académica y desde el ámbito municipal aportar a esta idea lo que nuestro territorio nos va indicando».

Además de las presencias de los directivos de los institutos educativos el jefe comunal valoró las convocatorias «al INTA, al INTI, al Idevi; instituciones con mucho anclaje territorial y que tienen mucha experiencia y antecedentes vinculados con la innovación, con la ciencia y con la tecnología».

«Esta idea, en el marco de la celebración que tenemos que hacer todos los 10 de diciembre y de la celebración del Día de los Derechos Humanos es más que significativo para poder llevar adelante toda esta idea que gira en torno de lo que tenemos que fortalecer que es la participación ciudadana» remarcó Castro.