Presentismo docente en Neuquén: ¿puede extenderse el «plus» al resto de trabajadores del Estado?

Tras la veloz sanción de la ley de presentismo docente en la Legislatura de Neuquén la pregunta que sigue es si hay voluntad del gobierno de Rolando Figueroa de hacer extensivo este adicional al resto del personal del Estado.

En rigor, no es un presentismo como comúnmente se lo conoce y que implica descuentos para quienes no cumplan con los requisitos de asistencia. La Cámara fijó un plus para el personal que no falte (no pueden superar las tres inasistencias trimestrales, con un límite de dos mensuales). Sino lo hace, no modifica su sueldo.

Es cierto que el gobierno provincial podría haberlo planteado durante la negociación salarial de marzo. Prefirió esquivar esa posibilidad y directamente introducirlo en una ley, cuya cara pondría otra fuerza política (el MPN), sin mucha discusión, y que condicionara la posibilidad de maniobrar del sindicato ATEN (en las vísperas de las vacaciones de invierno, la continuidad de las medidas de fuerza se retomarán recién a fines de julio).

Además, al ser un plus y no un recorte, reduce las chances de resistencia internas. Es un extra que puede engordar un poco el bolsillo. Se estima irá de los $120.000 hasta los $280.000. También externas: esmerila el respaldo de la opinión pública al reclamo.

¿La ley busca efectivamente reducir el ausentismo? En principio en el debate legislativo ese dato nunca estuvo sobre la mesa. La ministra de Educación, Soledad Martínez, no fue convocada. La norma no contempla ningún tipo de auditoría sobre el número indefinido de inasistencias. Todo indica que el propósito era más imponerse ante el gremio que generar un instrumento para modificar una situación de la realidad.

Presentismo en Neuquén: ¿Podría intentarse esto con el resto de los sindicatos estatales?

La ley 1974 establece que las relaciones laborales de la administración pública, organismos descentralizados y entes autárquicos se rigen por los convenios colectivas de trabajo. En este caso deberían abrir las paritarias. El contexto de la discusión sería completamente distinto, y si sostiene como plus sin descuento, menor oposición aún.

El único intento que hubo de avanzar sobre el personal estatal en lo que va del gobierno de Figueroa fue el proyecto de «retiros voluntarios», que casualmente impulsa también Claudio Domínguez (MPN). La discusión se frenó en la Legislatura cuando el oficialismo pidió tiempo para ser analizado y ofreció modificaciones.