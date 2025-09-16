Presuntas coimas en Discapacidad: la Justicia investiga a los Kovalivker y su entramado societario vinculado a Suizo Argentina

La irrupción judicial del 22 de agosto en los domicilios de Jonathan y Emanuel Kovalivker, herederos del grupo farmacéutico Suizo Argentina, quebró la imagen de tranquilidad en Nordelta y abrió un capítulo de alta exposición pública para la familia. El procedimiento se enmarca en la causa de los llamados «audios de Spagnuolo», donde se investiga un presunto circuito de recaudación de fondos que involucra a funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia.

De acuerdo con un informe al que accedió Noticias Argentinas, Jonathan Simón Kovalivker no solo aparece como accionista principal de la Droguería Suizo Argentina, sino también como figura central en una compleja estructura de 49 sociedades inscriptas en la Inspección General de Justicia (IGJ) y relevadas en bases comerciales como Nosis. Esta red empresarial, que incluye firmas locales e internacionales, constituye actualmente uno de los ejes de la pesquisa judicial.

Los registros muestran a Jonathan Kovalivker ocupando cargos directivos en distintas compañías a lo largo de los últimos años, lo que refleja una expansión patrimonial sostenida. Entre ellas figuran:

RS Eventos SRL (Salta, 2020): Constituida junto a su esposa, María Ivonne Senac, con él como gerente titular.

Constituida junto a su esposa, María Ivonne Senac, con él como gerente titular. SA JK S.A.S. / JK Helat LTH (Mendoza, 2024): Jonathan figura como administrador.

Jonathan figura como administrador. Log In Farma SRL: Operador logístico habilitado por la ANMAT, vinculado a la distribución de medicamentos.

Operador logístico habilitado por la ANMAT, vinculado a la distribución de medicamentos. Unicred Securities SA, Unis Asesores de Riesgos SA, LBA Farma, Il Cavallino SRL , entre otras empresas.

, entre otras empresas. Green Ocean Trust Insurance (ex Bex Broker): Sociedad de seguros donde también participan otros nombres de peso en el ámbito empresarial.

En paralelo, los asientos registrales dan cuenta de constituciones de capital, ampliaciones sucesivas y objetos sociales amplios que incluyen desde la importación y exportación hasta la comercialización de productos farmacéuticos.

Endeudamiento y consultas comerciales

El informe también menciona un nivel de endeudamiento de Jonathan Kovalivker por $34,7 millones y compromisos mensuales que superan los $2,4 millones, además de un elevado número de consultas a su ficha comercial en los últimos meses. Estos datos, advierte el documento, podrían orientar a la fiscalía a solicitar cruces de información bancaria y contractual para determinar si existió triangulación de fondos.

Una de las líneas de investigación apunta a la posible circulación de dinero proveniente de contratos públicos a través de empresas de logística, eventos y concesionarias, con derivaciones hacia circuitos internacionales. En ese contexto, también se investiga la firma RKN GROUP LLC, radicada en Florida y vinculada a Néstor Osvaldo Kovalivker.

La causa se encuentra bajo secreto de sumario. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaron pericias sobre teléfonos, respaldos digitales y documentación contable. Asimismo, la ONG Poder Ciudadano fue aceptada como querellante, mientras que las defensas cuestionaron la validez de los audios que dieron origen a la investigación.

En esta etapa, el expediente busca establecer si la extensa red societaria del clan Kovalivker operó como un esquema legal de diversificación patrimonial o como una estructura para canalizar fondos en un entramado aún por esclarecer.

Con información de Noticias Argentinas