Suizo Argentina: la familia Kovalivker investigada por presuntas coimas en Discapacidad con sociedades satélites

La postal de Nordelta, con yates atracados y autos de lujo desfilando entre las calles de La Isla, se quebró el 22 de agosto de 2025 cuando efectivos judiciales irrumpieron en los domicilios de Jonathan y Emanuel Kovalivker, dos de los herederos del emporio farmacéutico Suizo Argentina. El operativo fue ordenado en el marco de la causa por las presuntas coimas en Discapacidad, luego de que se conocieran los audios de Diego Spagnuolo, extitular de Andis. Hubo una escena difícil de borrar durante el procedimiento: Emmanuel fue sorprendido intentando huir con 266.000 dólares y siete millones de pesos en efectivo. Documentos que se conocieron enlazan a integrantes de la familia Kovalivker a sociedades satélite.

El clan Kovalivker, hasta ahora habitué de secciones sociales y páginas de espectáculos, pasó a ocupar titulares en la crónica policial y judicial. La acusación que los persigue es ser presuntos recaudadores de coimas para Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem desde la Secretaría General de la Presidencia.

Jonathan Simón Kovalivker no es sólo accionista de la Droguería Suizo Argentina —donde figura entre los principales accionistas junto a Eduardo y Néstor Kovalivker— sino también la pieza central de una red societaria que queda certificada tanto en Nosis como en registros oficiales de la IGJ, sostuvo Noticias Argentinas basado en un informe al que accedió.

La IGJ consigna a Jonathan como autoridad en el directorio (presidente) y deja constancia de aumentos de capital, reformas estatutarias y cambios de domicilio que muestran una consolidación patrimonial sostenida en el tiempo.

Otras sociedades vinculadas a la familia Kovalivker

Entre las sociedades vinculadas aparecen:

RS Eventos SRL (Salta, 2020): constituida a nombre de Jonathan y su esposa María Ivonne “Ivy” Senac; Jonathan figura como gerente titular.

constituida a nombre de Jonathan y su esposa María Ivonne “Ivy” Senac; Jonathan figura como gerente titular. SA JK S.A.S. / JK Helat LTH (Mendoza, 2024): Jonathan suscribe el capital y figura como administrador.

Jonathan suscribe el capital y figura como administrador. Log In Farma SRL: operador logístico habilitado por ANMAT; actas y reuniones de socios consignan a Jonathan como gerente y lo ubican en aumentos de capital de 2020–2021, evidencia que liga al grupo a los procesos de distribución de medicamentos del Estado.

operador logístico habilitado por ANMAT; actas y reuniones de socios consignan a Jonathan como gerente y lo ubican en aumentos de capital de 2020–2021, evidencia que liga al grupo a los procesos de distribución de medicamentos del Estado. Unicred Securities SA, Unis Asesores de Riesgos SA, LBA Farma, Il Cavallino SRL y otras firmas que Nosis reúne en su mapa registral del clan. Muchas aparecen en boletines o actas inscriptas en IGJ o en registros provinciales.

La ficha registral exhibe en sus casillas la constitución del capital, la columna con movimientos de capital donde se leen múltiples asientos de aumentos y suscripciones, y un bloque con el objeto social (importación, exportación, comercio y venta de especialidades farmacéuticas). En otra sección se consignan las últimas autoridades y domicilios: la IGJ registra el domicilio social en Av. Brasil 2947 y anota la designación de Jonathan Simón Kovalivker como presidente en actas que reportan designaciones y reformas. Esos asientos registrales no prueban delito, pero son el mapa del poder formal que la fiscalía debe cruzar con movimientos bancarios y documentación contractual.

La caja B del clan parece latir desde cajas y cuentas que no pasan desapercibidas: El informe documenta un endeudamiento de Jonathan por $34.735.000 y compromisos mensuales por $2.411.300*, además de un volumen intenso de consultas a su ficha (134 en 3 meses, 384 en 12 meses), indicadores que la prensa y la fiscalía ya están cruzando con extracciones y transferencias. Esos números, combinados con los asientos de aumento de capital en IGJ, obligan a la investigación a pedir cruces bancarios y órdenes de compra para determinar si hubo triangulaciones.

Árbol societario: una telaraña de 49 nudos en los investigados por presuntas coimas en Discapacidad

El árbol de relaciones que Nosis volcó es una telaraña con 49 conexiones —sucursales, directores, socios y sociedades pantalla—: Unis Asesores de Riesgos S.A., Unicred Securities S.A., Log In Farma, RS Eventos SRL, Il Cavallino SRL, entre otras, y vínculos persistentes con los apellidos Viner, Gil Vázquez y el hermano Emanuel. Esa red, certificada por actas y boletines que ahora también figuran en los trámites de la IGJ, permite explicar cómo dinero procedente de contratos públicos pudo transitar por empresas de logística, eventos y concesionarias hasta volver en efectivo a las manos que hoy declara la justicia.

El perfil social de Jonathan no es menor: casado con Ivy Senac, ex modelo y decoradora para famosos, la pareja aparece en publinotas y fotos de Punta del Este; la vida de exhibición entre fiestas, yates y autos de colección los ubica en el radar mediático y social. Entre sus vecinos en Nordelta figuran apellidos resonantes: Mindlin, Constantini, Icardi —esa pertenencia al circuito alto facilita el entrelazado entre negocios, influencias y relaciones personales que la investigación ahora debe traducir a pruebas.

La pista internacional incluye a RKN GROUP LLC (Florida), vinculada a Néstor Osvaldo Kovalivker, inactiva desde 2022 según registros de Sunbiz. La presencia de sociedades tipo LTD/holding fuera del país es un dato que, junto a las actas de aumento de capital y a la evidencia de subcontrataciones, encaja con la hipótesis de triangulación de fondos que investiga la fiscalía.

La causa está en etapa investigativa con secreto de sumario; el juez Sebastián Casanello y la fiscalía de Franco Picardi solicitaban pericias forenses sobre celulares y respaldos de seguridad, y la ONG Poder Ciudadano fue aceptada como querellante. Las defensas plantearon nulidad por el presunto origen ilícito de los audios; la fiscalía, por su parte, ha secuestrado telefonía, pasaportes y documentación contable para tratar de reconstruir la ruta del dinero.

