Javier Milei reunió una nueva mesa política en Casa Rosada y graba la cadena nacional de este lunes

El presidente Javier Milei convocó a su equipo de funcionarios más estrechos esta mañana para delimitar los próximos pasos de la gestión y ultimar los detalles del cronograma de actividades camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Este lunes, el mandatario llegó a Casa Rosada a las 8.50, y se limitó a esperar con paciencia la llegada de cada uno de sus seis funcionarios que conforman la mesa política que reflotó tras la derrota en los comicios bonaerenses.

Lunes agitado en Casa Rosada: los detalles de la agenda de Javier Milei, de la mesa política a la grabación de la cadena nacional

A las 9.30, en el despacho presidencial, se dieron cita la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el asesor Santiago Caputo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el sexto funcionario que suele completar la nómina, se incorporó a las 10.30, con la reunión iniciada debido a que tenía programado un turno médico desde hacía varias semanas.

Por su parte, el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, hizo su ingreso a las 9.22, a la espera de la jura que tuvo lugar en el Salón Blanco de Casa Rosada, en presencia de sus familiares y amigos.

Pasadas las 11.30, el mandatario le tomó juramento al hasta entonces vicejefe de Gabinete del Interior en una ceremonia breve y con la asistencia de parte del Gabinete.

Esta madrugada, el Poder Ejecutivo instrumentó la creación del Ministerio del Interior través del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 658/2025 publicado en el Boletín Oficial, y con el decreto 672/2025 designó a Catalán al frente de la cartera.

Por la tarde, el mandatario tiene previsto grabar a las 18 la Cadena Nacional en la que presentará en detalle el Presupuesto 2026, que será emitida a las 21. Lo hará tras un “súper lunes” con una agenda intensa que incluye una reunión de la mesa bonaerense.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, Milei buscará dar certezas sobre el rumbo económico y profundizar en los lineamientos de su política de ajuste y control del gasto público.