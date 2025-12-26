Presupuesto 2026: Javier Milei monitorea la sesión del Senado mientras Patricia Bullrich enfrenta su primera prueba legislativa

El presidente Javier Milei sigue desde la quinta de Olivos el tratamiento del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal en el Senado, en una jornada considerada clave para el Poder Ejecutivo. Según fuentes oficiales, el mandatario monitorea el debate mientras la Cámara Alta discute la previsión presupuestaria enviada por el Gobierno. Los detalles.

Javier Milei sigue desde Olivos el debate por el Presupuesto 2026

En paralelo, una delegación de funcionarios del oficialismo permanece en el Congreso Nacional, reunida en los despachos que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene dentro del Palacio Legislativo, con el objetivo de atender cualquier urgencia que pueda surgir durante la sesión.

La jornada representa además la primera prueba de fuego legislativa para la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, tras su salida del Ministerio de Seguridad. La exfuncionaria busca aprobar el Presupuesto sin modificaciones para evitar que el proyecto deba regresar a la Cámara de Diputados.

Dentro del oficialismo relativizan el nivel de involucramiento personal del Presidente durante la sesión. “Le importa la sesión, pero no es la final Argentina contra Francia”, ironizó una voz libertaria, al sugerir que Milei mantiene otros compromisos de agenda.

Quienes sí siguen el debate a pocos metros del recinto son el ministro del Interior, Diego Santilli, y el armador político del oficialismo en las provincias, Eduardo “Lule” Menem, que observan el desarrollo de la sesión desde el despacho del titular de Diputados.

Con información de Infobae