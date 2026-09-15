Presupuesto 2027: las proyecciones del Gobierno sobre la inflación, dólar y crecimiento económico en año electoral

El gobierno de Javier Milei definió las principales variables macroeconómicas que estructurarán el Presupuesto 2027. Tras la reunión de la mesa política celebrada en la Casa Rosada, el Ejecutivo dio a conocer las estimaciones elaboradas por el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, las cuales ingresarán a la Cámara de Diputados en las próximas horas para dar inicio al debate parlamentario.

Según las cifras oficiales adelantadas por el Palacio de Hacienda, la hoja de ruta para el próximo año electoral calcula un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, en paralelo a una pauta de inflación anual promedio del 21,1%. Bajo este marco macroeconómico, el proyecto contempla además una mejora del 25,4% en el salario medio.

El Gobierno prevé un récord de exportaciones

En lo referido a la pauta cambiaria, la iniciativa contempla un dólar promedio anual de $1.728, lo que implica una diferencia de $222 respecto del valor actual de la divisa mayorista. Desde el oficialismo aclararon que este número no constituye un pronóstico estricto sobre la cotización del mercado, sino que es la resultante de aplicar la inflación proyectada sobre el tipo de cambio vigente.

En el plano fiscal, la propuesta ratifica la premisa de mantener el equilibrio de las cuentas públicas. De concretarse los cálculos del Palacio de Hacienda, el país encadenaría su cuarto año consecutivo con superávit financiero.

Finalmente, el escenario de comercio exterior proyecta un desempeño récord en la liquidación de divisas. El Presupuesto 2027 contempla exportaciones por encima de los 130.000 millones de dólares y anticipa un saldo favorable en la balanza de bienes y servicios superior a los 15.000 millones de dólares.