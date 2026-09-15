Así entrena Jennifer Aniston a los 57 años: el método que cambió su forma de hacer ejercicio

Jennifer Aniston mantiene una rutina de entrenamiento basada en fuerza, movilidad y estabilidad, pero asegura que dejó atrás la idea de que para obtener resultados hay que llevar el cuerpo al límite. Cómo son sus ejercicios y cuántas veces por semana entrena.

A los 57 años, Jennifer Aniston mantiene el ejercicio como una parte central de su rutina, aunque su manera de entrenar cambió considerablemente con el paso del tiempo. La protagonista de Friends pasó de las sesiones intensas y prolongadas a un método en el que prioriza la fuerza, los movimientos funcionales y, sobre todo, la constancia.

Su actual entrenamiento está basado en Pvolve, un método de fitness funcional que comenzó a practicar hace algunos años y del que posteriormente se convirtió en socia. En lugar de buscar terminar cada sesión exhausta, combina ejercicios de resistencia, pesas, movilidad, estabilidad y movimientos que imitan acciones de la vida cotidiana.

Cómo entrena Jennifer Aniston a los 57 años

La encargada de acompañarla es Dani Coleman, su entrenadora personal desde hace más de cuatro años y vicepresidenta de entrenamiento de Pvolve.

Aniston suele entrenar tres veces por semana y sus sesiones varían de acuerdo con su energía, su agenda y sus necesidades físicas. Coleman explicó que trabajan principalmente con tres formatos: fuerza y tonificación, ejercicios que combinan tonificación y cardio, y entrenamiento progresivo con pesas.

Para eso utilizan mancuernas y diferentes elementos de resistencia.

Pero hay una diferencia respecto de muchas rutinas tradicionales: no todos los días tienen que ser igual de exigentes. Si la actriz durmió poco, está cansada o atraviesa una semana laboral intensa, el entrenamiento puede ser más breve y dedicar mayor tiempo a movilidad, recuperación y elongación.

La regla de Jennifer Aniston: constancia antes que intensidad

Uno de los mayores cambios en su manera de entrenar fue abandonar la filosofía del “sin dolor no hay resultados”.

Durante años, Aniston relacionó el ejercicio efectivo con sesiones intensas. Su perspectiva cambió después de sufrir diferentes molestias físicas y descubrir que podía mantenerse fuerte sin llevar permanentemente el cuerpo al límite.

Actualmente, su objetivo es que el entrenamiento pueda sostenerse en el tiempo.

Incluso cuando dispone de pocos minutos, prefiere hacer una sesión breve antes que directamente no entrenar. En marzo de 2026 presentó junto a Coleman una serie de rutinas de brazos y abdominales de 15 minutos o menos.

“Aprendí que la constancia no tiene por qué significar entrenamientos largos”, explicó entonces la actriz.

Fuerza, movilidad y equilibrio: las claves de su entrenamiento

La rutina de Aniston se apoya principalmente en tres pilares: fuerza, movilidad y estabilidad.

Los ejercicios no buscan únicamente trabajar músculos de manera aislada. Incluyen movimientos hacia adelante, laterales y rotaciones similares a los que una persona necesita realizar diariamente: agacharse, girar, alcanzar un objeto o levantarse.

El entrenamiento de fuerza ocupa un lugar especialmente importante.

La actriz utiliza mancuernas y elementos de resistencia, mientras que Coleman incorpora progresivamente mayor carga o dificultad para estimular los músculos.

También realiza ejercicios de core. Aniston considera especialmente importante mantener fuerte la zona central del cuerpo pensando no solamente en la estética, sino en la estabilidad y el equilibrio a medida que pasan los años.

Por qué cambió su manera de hacer ejercicio

Una lesión de espalda también influyó en esta transformación.

Aniston contó que conoció el método después de que una amiga se lo recomendara. Poco después, se lesionó la espalda durante un trabajo con arnés mientras filmaba una película y creyó que tendría que abandonar temporalmente el ejercicio.

Fue entonces cuando comenzó a realizar entrenamientos adaptados y terminó incorporando definitivamente el fitness funcional a su rutina.

Desde entonces, asegura que uno de los cambios que más valora es poder entrenar sin las lesiones recurrentes que experimentaba anteriormente.

¿Hay evidencia detrás de este tipo de entrenamiento?

Más allá del caso particular de Aniston, el entrenamiento de fuerza adquiere especial importancia a partir de la mediana edad porque contribuye al mantenimiento de la masa muscular, la fuerza y la capacidad funcional.

El método que practica la actriz también fue estudiado específicamente en mujeres. Una investigación independiente de la Universidad de Exeter encontró que un programa de entrenamiento de resistencia de bajo impacto basado en Pvolve produjo mejoras en fuerza, equilibrio y composición corporal en mujeres de entre 40 y 60 años.

Esto no significa que sea necesario seguir exactamente el entrenamiento de Jennifer Aniston para obtener beneficios. Pesas, bandas elásticas y ejercicios realizados con el propio peso corporal también pueden utilizarse para trabajar fuerza, siempre adaptados a la condición física de cada persona.

La enseñanza que la actriz dice haber incorporado a los 57 años es bastante más sencilla: hacer algo de movimiento de manera constante puede resultar más sostenible que intentar completar siempre el entrenamiento más duro posible.

Con información de Los Angeles Times y Pvolve