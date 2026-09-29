«Acefalía temporal»: Bartolomé Abdala asume la Presidencia por los viajes de Javier Milei y Victoria Villarruel a Europa

Una doble gira internacional en la cúpula del poder dejará al país en situación de «acefalía temporal». Con los viajes en simultáneo del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel rumbo a Europa, el mando de la Casa Rosada quedará transitoriamente en manos del Poder Legislativo.

El encargado de asumir la Presidencia de la Nación será el titular provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Según establece la Ley de Acefalía, ante la ausencia de las dos máximas autoridades ejecutivas en el territorio, el ejercicio recae automáticamente sobre la tercera línea de sucesión institucional.

El fantasma de los siete días de Rodríguez Saá: qué pasó en 2001

El reemplazo institucional esconde un fuerte peso simbólico para la política de la provincia de San Luis. Esta es la segunda vez que Abdala (legislador puntano) asume el máximo cargo del país. Su antecedente más reciente ocurrió en diciembre pasado, cuando Milei viajó a Noruega y Villarruel a España.

Con este nuevo período que se extenderá hasta el fin de semana, Abdala acumulará un total de siete días al frente del Ejecutivo.

Esta cifra iguala la histórica marca que alcanzó su comprovinciano, Adolfo Rodríguez Saá, durante la explosiva crisis institucional de diciembre de 2001.

Pese a tener el mando formal del país, Abdala decidió mantener un perfil bajo. El senador no se mudará a la Casa Rosada ni utilizará el despacho presidencial; desarrollará sus funciones ejecutivas directamente desde su oficina habitual en la Cámara Alta hasta que Milei aterrice nuevamente en Buenos Aires.

Las agendas de Milei y Villarruel en París y Madrid

Mientras Abdala custodia la administración nacional, los líderes del oficialismo desplegarán agendas paralelas en el Viejo Continente orientadas a los negocios y la diplomacia parlamentaria:

La misión de Milei en Francia: el Presidente desembarcará en París como figura central de la Argentina Week. Buscará seducir a inversores europeos para el sector energético y mantendrá un encuentro bilateral estratégico con el mandatario francés, Emmanuel Macron .

el Presidente desembarcará en París como figura central de la Argentina Week. Buscará seducir a inversores europeos para el sector energético y mantendrá un encuentro bilateral estratégico con el mandatario francés, . La cumbre de Villarruel en España: la titular del Senado cruzará a Madrid para participar del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que sesionará jueves y viernes en el histórico Hemiciclo del Congreso de los Diputados.

Para su gira española, Villarruel armó una delegación legislativa mixta. Estará acompañada por los senadores Maximiliano Abad (UCR), Natalia Gadano (Movere Santa Cruz), Martín Goerling Lara (PRO) y Sandra Mendoza (Convicción Federal).

Durante el foro, los legisladores argentinos debatirán sobre el impacto de la inteligencia artificial, las amenazas de la desinformación a las democracias y la igualdad de género.