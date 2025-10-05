Crece el trajín y la tensión electoral

Lejos de las profecías electorales. Los recursos de Río Negro enflaquecen más y, en la urgencia, Hacienda espera del aval definitivo de Nación para concretar un crédito de 50.000 millones de pesos del banco Patagonia. Necesita flujo diario, especialmente en el mes de las elecciones.

Las paritarias del jueves ratificarán aumentos mixtos para el bimestre octubre-noviembre. Algo mejorados en sus porcentajes y sumas, posiblemente el 1% mensual ronde entre el 1,5 y el 2% y los montos se retoquen. Nada bastará -por ahora- a la Unter, metida en su elección por la conducción, programada para el jueves 16 de octubre.

Después, el 26, se votarán representantes al Congreso Nacional. Será -como se propone- un mojón de intenciones para el proceso del 2027. No son vísperas tranquilas para las primeras elecciones durante la presidencia de Milei. Río Negro no es ajeno al declive que muestra La Libertad Avanza, producto de yerros y de dislates. Lorena Villaverde, su mayor candidata, aporta los suyos y Aníbal Tortoriello no traccionaría lo que se esperaba en Casa Rosada.

Río Negro genera un interés adicional porque es una de las ocho provincias que elige senadores. Por eso, el presidente Milei llegaría esta semana al Alto Valle -tal vez, el jueves y lo complementará con un viaje a Neuquén- para respaldar a sus candidatos.

En las encuestas del consultor libertario Federico Falco se reafirma un mapa de tercios que ubica a la LLA detrás de Fuerza Patria y delante de Juntos. Cuarto, con 8 puntos, al PRO. Ahí el enojo “violeta” con el candidato “amarillo” Juan Martin y, también, con la exgobernadora María Eugenia Vidal que se llegó a Viedma para respaldarlo.

Falco defiende la matriz de la estrategia: enfocarse en la polarización y en las censuras con el kirchnerismo. Villaverde y Tortoriello fijan sus prioridades. Ella suma en la pelea al gobernador para acomodarse en el frente opositor y el cipoleño calibra sus arremetidas a los K para no dañar su relación con la intendenta María Emilia Soria. Piensan en algún acuerdo futuro, algo que hoy solo parecería posible en la ficción política. Se verá.

El cuadro político se traslada y Weretilneck lo hace también, siempre anclado en la tarea territorial y estatal.

Su consultor Derek Hampton logra que el discurso oficial se organice detrás del contraste entre Río Negro y Buenos Aires. Lo hace porque -según sus sondeos- el 63% de los rionegrinos cree que la gestión de Milei “está perjudicando” a la Provincia y, un año atrás, ese segmento era de un 44%. La pesquisa tiene otra revelación en la que se trabaja. A la pregunta de si cree que Weretilneck está defendiendo “suficientemente” a Río Negro, la evaluación positiva cayó del 53% al 45% en un año, hoy repuntando porque era del 40% en julio.

Esas conclusiones cimientan el mensaje de la defensa rionegrina mientras se insinúa que el foco crítico de Juntos se tuerce, a partir de la retracción de LLA.

Weretilneck cree en un triunfo y, para eso, iría por más votos y trasladaría los embates oficiales al PJ. Su hombre al Senado, Facundo López ya lo hace. “Motosierra” o “disponibilidad”, es la disyuntiva ampliada que lanzó en sus últimos discursos como opciones electorales a Juntos, en referencia al ajuste de Milei y el plan del gobierno provincial de Carlos Soria.

Sigilosos y confiados en la propensión nacional, Fuerza Patria se concentra en la base peronista y anti-mileista. Martín Soria tiene, desde ya, su apoyo mayor en Roca que, además, planean constituir en el lanzamiento de la intendenta Soria para el 2027.

Así, poco a poco, la pugna se concentrará en Roca. El gobernador comprende y actúa en ese sentido porque sabe que una amplia diferencia de votos en las urnas roquenses puede aguar sus deseos mediatos y futuros.