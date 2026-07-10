La obra pública cayó más del 32% en el primer semestre y quedó entre los mayores recortes del gasto público
La inversión en infraestructura registró uno de los mayores recortes del Gobierno Nacional durante el primer semestre de 2026. Los subsidios energéticos fueron el rubro que más aumentó. En total, el gasto primario cayó un 2,3% real.
La obra pública mostró un retroceso durante el primer semestre de 2026. Según un informe de una consultora económica, la inversión en infraestructura cayó un 32,4% en términos reales y se ubicó entre los principales componentes del ajuste del gasto público nacional.
El estudio de la consultora Analytica, elaborado con datos disponibles al 3 de julio, indicó que el gasto primario de la Administración Nacional acumuló una baja real del 2,3% interanual en los primeros seis meses del año. En junio, sin embargo, registró un incremento puntual del 3,7%.
La caída de la obra pública y las transferencias marcaron el ajuste fiscal
Las transferencias a provincias encabezaron los recortes del semestre. Según el informe, «el mayor ajuste correspondió a transferencias a provincias (-62,1%), aunque, descontando el efecto de las transferencias a hospitales SAMIC, la caída acumulada se reduce al 52,3%».
En el caso de la infraestructura, la consultora precisó que la obra pública acumuló una contracción del 32,4%. Solo durante junio, la baja alcanzó el 74,9%, impulsada por menores gastos en construcciones y en transferencias de capital.
Mientras algunos rubros se redujeron, los subsidios energéticos avanzaron en sentido contrario. El documento sostuvo que «el mayor incremento real se dio en subsidios económicos (+29,6%), impulsado exclusivamente por los energéticos (+73,7%)«.
Subsidios energéticos crecieron mientras siguieron los recortes en transporte
El informe también detalló que el transporte registró una caída real del 24% en el semestre, vinculada principalmente a la disminución de las transferencias al Operador Ferroviario y al fondo de infraestructura del transporte.
En cuanto a la seguridad social, las jubilaciones y pensiones mostraron un incremento real del 1,3%, mientras que la AUH y las asignaciones familiares permanecieron prácticamente sin cambios respecto del mismo período del año pasado, con una suba del 0,3%.
Por último, el reporte indicó que la deuda flotante acumulada alcanzó los $3,9 billones, equivalentes al 0,3% del PBI. Según Analytica, ese nivel es similar al registrado en junio de 2025 y está relacionado, en parte, con el pago estacional de aguinaldos.
Con información de Noticias Argentinas
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