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Sociedad

Alerta Sofía en Bariloche: la niña de 4 años fue encontrada sana y salva junto a su madre

La Fiscalía confirmó que la menor de 4 años fue localizada en buen estado de salud junto a su madre. Tras el hallazgo, se activaron los protocolos correspondientes y se dio intervención a los organismos de protección.

Redacción

Por Redacción

Operativo por una menor desaparecida en Bariloche.

Operativo por una menor desaparecida en Bariloche.

La Fiscalía informó que la niña de 4 años, que era intensamente buscada en Bariloche, fue encontrada en buen estado de salud junto a su madre, según precisaron desde el turno fiscal interviniente.

De acuerdo al comunicado oficial, tras ser localizada la menor, se dio inmediata intervención a los organismos correspondientes para garantizar su resguardo y seguimiento.

Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre las circunstancias del caso, aunque confirmaron que ambas se encuentran en condiciones adecuadas y bajo la asistencia de las áreas pertinentes.


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La Fiscalía informó que la niña de 4 años, que era intensamente buscada en Bariloche, fue encontrada en buen estado de salud junto a su madre, según precisaron desde el turno fiscal interviniente.

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