Alerta Sofía en Bariloche: la niña de 4 años fue encontrada sana y salva junto a su madre

La Fiscalía informó que la niña de 4 años, que era intensamente buscada en Bariloche, fue encontrada en buen estado de salud junto a su madre, según precisaron desde el turno fiscal interviniente.

De acuerdo al comunicado oficial, tras ser localizada la menor, se dio inmediata intervención a los organismos correspondientes para garantizar su resguardo y seguimiento.

Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre las circunstancias del caso, aunque confirmaron que ambas se encuentran en condiciones adecuadas y bajo la asistencia de las áreas pertinentes.