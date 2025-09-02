Denuncian espionaje detrás de los audios de Karina Milei: «Rechazamos categóricamente las acusaciones», dijo la embajada rusa

La embajada rusa respondió ante las acusaciones sobre espionaje detrás de los audios vinculados a Karina Milei que sacuden al gobierno de Javier Milei.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, atribuyó la filtración de audios vinculados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al servicio de inteligencia ruso y a agentes venezolanos a raíz de una investigación de la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La embajada de Rusia en Argentina salió a contestar al gobierno de Javier Milei: «Rechazamos categóricamente las acusaciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada».

El comunicado se produce en un contexto de fuerte repercusión política por la filtración de audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se describe un presunto esquema de corrupción en el organismo y se menciona a la hermana del presidente. Este viernes, además, se sumaron audios que serían de Karina Milei, pero la Justicia emitió un «bozal legal» y prohibió la difusión de nuevas grabaciones.

Las acusaciones de una supuesta red de espionaje rusa surgieron a raíz de una investigación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que llevó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a vincular públicamente a agentes rusos y venezolanos con las grabaciones en la Casa Rosada.

❗️Rechazamos categóricamente las acusaciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), considerándolas infundadas y falsas.



🔗 Comentario completo: https://t.co/djI2Qmzsit pic.twitter.com/xdIUGJwLVq — Embajada de Rusia,AR (@EmbRusiaEnArgEs) September 2, 2025

A 140 años de relaciones bilaterales, Rusia se defiende de las acusaciones de Javier Milei

En el comunicado, la Embajada de Rusia en Argentina lamentó que su país sea mencionado de forma negativa en un «escándalo político interno de gran repercusión mediática».

También señaló que no se han aportado pruebas sobre las «suposiciones» de que los servicios de inteligencia rusos y venezolanos hayan grabado las conversaciones.

El organismo diplomático consideró las acusaciones «infundadas y falsas». Y resaltó: «El deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo».

En un mensaje conciliador, la embajada recordó que en octubre se conmemora el inicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países. «Deseamos celebrar juntos el 140º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas ruso-argentinas en este espíritu, y no bajo la influencia de una historia de espionaje ficticia», finalizaron el comunicado.

La respuesta del Gobierno tras la filtración de audios atribuidos a Karina Milei y las acusaciones de espionaje ilegal

Desde el Gobierno, el presidente Javier Milei acusó a «un grupo de periodistas» de ser parte de una red de «espionaje ilegal» y de intentar desviar la atención sobre el escándalo. «Estos espías que se disfrazan de ‘periodistas’ quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley», aseguró el mandatario en sus redes sociales.

La postura del presidente fue respaldada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien también se refirió al caso como una «operación» en el contexto de las elecciones y a una «campaña de difamación» para «desestabilizar» al gobierno.

El diputado afirmó que los audios habrían sido grabados «de manera ilegal» en la Presidencia de la Cámara de Diputados, y señaló que la presencia de Karina Milei en esas reuniones busca «aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente».

¿Censura previa en plena democracia?: la Justicia prohibió difundir audios vinculados a Karina Milei

Desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazaron «todas aquellas decisiones de funcionarios públicos por las cuales se ordene no difundir información», en medio de la sentencia de la Justicia que prohíbe la difusión de los audios grabados en Casa de Gobierno y que vinculan a Karina Milei con las presuntas coimas en Discapacidad.

«La reciente sentencia de la justicia en lo Civil y Comercial Federal por la cual se prohíbe a todos los medios de comunicación la difusión de audios presuntamente grabados en la Casa de Gobierno de la Nación atribuidos a la Secretaria General de la presidencia, es un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa», manifestaron desde ADEPA.

En este sentido, resaltaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que cualquier medida «preventiva que limite la circulación de información constituye un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión». Salvo en casos en los que se proteja infancias o adolescencias.