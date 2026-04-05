Provincia descartó el otorgamiento de nuevos permisos mineros a Claudio Ciccarelli

El gobierno provincial a través de la secretaría de Minería respondió públicamente a los cuestionamientos del bloque Vamos con Todos respecto del presunto otorgamiento de nuevos permisos mineros a nombre de Claudio Ciccarelli y negó que se trate de esa condición, sino que refiere al inicio de una tramitación formal a que aún le restan pasos a seguir.

“No se ha otorgado ningún permiso minero, ni de exploración ni de explotación”, en el expediente 48022-M-2023 correspondiente al cateo llamado El Gran Don José, aclaró el Gobierno a través de un comunicado oficial.

“El expediente se encuentra actualmente en trámite y no reúne las condiciones necesarias para el otorgamiento de un permiso, en tanto mantiene instancias procedimentales pendientes -particularmente notificaciones a superficiarios- y se encuentra en evaluación técnica del Programa Mínimo de Exploración y de la correspondiente Declaración Jurada Técnica”, acotó la información oficial en clara respuesta a los cuestionamientos de principios de esta semana del bloque opositor, aunque no lo menciona de manera directa.

Días atrás, el legislador José Luis Berros apuntó a una publicación del Boletín Oficial de marzo que mencionaba a Ciccarelli vinculado a un expediente minero. Luego, el propio aludido respondió a esos cuestionamientos y ahora lo hizo la Provincia en un inusual comunicado de desmentida.

Según la explicación oficial, «el trámite ha cumplido únicamente etapas iniciales previstas en el Anexo I de la Ley Q N° 5702 -incluyendo ubicación catastral provisoria, pago de canon, registración administrativa, publicación de edictos y notificaciones-, sin haber alcanzado la instancia de concesión del permiso«.

Desde el Gobierno se apuntó a la «ignorancia» de la dirigencia opositora respecto de la normativa minera. «Estos planteos parten de una premisa incorrecta, ya que en el expediente referido no existe otorgamiento de permisos mineros ni concesión de derechos sobre el área solicitada», afirmó la Provincia en el comunicado donde también se descartó la existencia de una solicitud o derecho minero en favor de Federico «Fred» Machado, el empresario viedmense detenido en Estados Unidos con una causa por presunto narcotráfico.

«El Gobierno se ve en la necesidad de desmentir estas falsas denuncias públicas, que se han transformado en una metodología constante de los legisladores kirchneristas del Frente de Todos que intentan dañar al Gobierno», respondió.