Río Negro otorgó cinco años más para que una transportista opere en la provincia

La secretaría de Transporte de Río Negro renovó por cinco años más el permiso otorgado a la empresa Las Grutas S.A para operar en rutas interurbanas entre el mar y la cordillera, atravesando la Región Sur.

Fueron dos decretos que se firmaron en los primeros días de agosto para renovar los permisos, al igual que en julio se realizaron con otros servicios interurbano, uno de la misma compañía y otro de KoKo, en el Alto Valle.

Ahora la extensión de los permisos, que originalmente se dieron en 2013, se dieron a la empresa Las Grutas para su ruta de transporte de pasajeros entre Viedma y Jacobacci, con “extensión” a Bariloche y viceversa, con paradas intermedias San Antonio Oeste, Las Grutas, Aguada Cecilio, Valcheta, Nahuel Niyeu, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Aguada de Guerra, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Comallo y Pilcaniyeu.

Un segundo decreto renueva por cinco años más el permiso para que la transportista con sede en San Antonio realice la ruta entre Sierra Grande, San Antonio Oeste, Viedma (viceversa) y Viedma, San Antonio Oeste, Valcheta con extensión a Los Menucos (viceversa) con paradas intermedias en Las Grutas, Ramos Mexía y Sierra Colorada.

Los permisos para realizar recorridos como transporte de pasajeros entre ciudades rionegrinas queda bajo la jurisdicción de la Provincia, que define no solo las autorizaciones de recorridos, horarios y paradas intermedias, sino también los valores de los boletos.

En tanto, la secretaría nacional es la que otorga los permisos para las rutas interprovinciales en los casos de recorridos que comparten destinos entre localidades de Río Negro y otras provincias como puede ser el caso Viedma-Patagones; Alto Valle-Neuquén; El Bolsón-Comarca Andina; Bariloche-Villa La Angostura.