Carlos Odriozola, vicepresidente de la SRA: «Lo fundamental para cualquier productor agropecuario es la previsibilidad»

Con una contundente victoria del 71% de los votos, la fórmula encabezada por Nicolás Pino junto a Carlos Odriozola ratificó la conducción de la Sociedad Rural Argentina (SRA) al imponerse en los comicios internos de la entidad. La elección, que cerró un período de intensas disputas sobre el rumbo del gremialismo agropecuario, confirmó el respaldo de los socios a un modelo centrado en la presencia territorial, el diálogo con las autoridades de turno y la búsqueda de previsibilidad para el sector.

En entrevista con Radio Río Negro, el electo vicepresidente de la entidad, el ingeniero agrónomo y productor Carlos Odriozola, analizó el alcance del resultado electoral y repasó los ejes estratégicos para el campo argentino y, en particular, para las economías regionales del norte patagónico.

Para Odriozola, el resultado de las urnas reflejó el reconocimiento de los productores a la modalidad de trabajo desplegada en los últimos años. «Quedó claro que los socios han defendido la continuidad de este proceso», afirmó. «Nuestro compromiso siempre fue claro: donde hay un productor, ahí estaremos. En este tiempo llevamos recorridos más de un millón de kilómetros de norte a sur y de este a oeste, escuchando la problemática de cada lugar para elevarla a los funcionarios nacionales, provinciales y municipales».

El dirigente destacó que la impronta de la conducción busca alejarse del reclamo sin fundamentos para centrarse en la elaboración de proyectos técnicos concretos.

«Nuestra forma de conducir es proponer soluciones, no protestar por protestar. Vamos con propuestas y papeles a los funcionarios, mostrándoles cómo con una pequeña reforma se puede beneficiar a un sector sin comprometer el superávit ni el equilibrio fiscal del Estado», expresó el dirigente rural.

Diálogo con el Gobierno y necesidad de previsibilidad



Consultado sobre el canal de comunicación con las autoridades nacionales, Odriozola aseguró que la entidad mantiene una mesa de diálogo fluida y constante. Señaló que, si bien el tema de las retenciones a los granos sigue siendo un reclamo central a resolver gradualmente a nivel nacional, la eliminación de los derechos de exportación en diversas economías regionales representa un avance significativo que brinda señales claras hacia adelante.

«Lo fundamental para cualquier productor agropecuario es la previsibilidad. Saber hacia dónde está el horizonte y que las reglas de juego no van a cambiar interrumpiéndose a mitad de camino. Trabajar al aire libre implica gestionar los imponderables del clima, por lo que no podemos agregarle la imprevisibilidad económica», remarcó.

La Patagonia y el potencial de las nuevas matrices productivas



Respecto a la diversificación de la matriz productiva que experimentan Río Negro y Neuquén, el vicepresidente electo ponderó las oportunidades que se abren para la región mediante reglas estables que incentiven la inversión privada.

«Las nuevas etapas de producción y la reconversión solo se piensan cuando hay certidumbre. Sin previsibilidad, ningún productor se lanza a cambiar o diversificar su actividad por miedo a que le modifiquen las condiciones en el medio», advirtió.

Finalmente, de cara a la agenda de exposiciones y encuentros rurales que ya iniciaron en la Patagonia, como el circuito de exposiciones rurales en Río Negro, Odriozola reafirmó su intención de visitar la zona y acompañar a las entidades locales. «Estar presentes, a través de la mesa directiva o de nuestros directores y delegados regionales, es la única forma de conocer de primera mano lo que le pasa al productor», concluyó.

¿Ya visitaste nuestro mapa interactivo? Hacé click AQUÍ para acceder al Atlas Productivo de la Patagonia. Todas las notas y videos de Río Negro Rural en un solo lugar.

Seguí AQUÍ el canal de WhatsApp del suplemento Rural de Diario RÍO NEGRO, donde recibirás novedades y material exclusivo sobre el agro de Río Negro, Neuquén y toda la Argentina.