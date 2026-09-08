Pruebas PISA: un economista cercano a Milei cuestionó la educación y Pettovello salió al cruce

Los resultados de las pruebas PISA siguen generando polémicas en la Argentina, incluso entre las propias filas del oficialismo.

Pruebas PISA: tensión entre Pettovello y un referente libertario

Este martes por la tarde, el economista Agustín Etchebarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, quien hace unos días fue anfitrión del propio Javier Milei en el Summit latinoamericano de esta organización, publicó un tuit que hizo ruido en el Gobierno nacional.

“La educación sigue para abajo, porque el Gobierno actual aún no logró cambiar el sistema. Es el mismo sistema que fue empeorando durante todo el kirchnerismo”, afirmó Etchebarne.

Horas después, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recogió el guante y le contestó de manera directa: “Agustín, la educación no sigue para abajo. Estamos logrando resultados y avances importantes en los aprendizajes fundamentales de todos nuestros chicos, en especial de los más vulnerables”.

Y explicó: “PISA se aplicó a mediados del año pasado a alumnos de 15 años. A esa edad, el impacto no es inmediato, como sí ocurre en el nivel primario”.

La respuesta sigue en línea con el comunicado publicado por su cartera el martes por la mañana, en el que admite la caída respecto a 2022, pero culpa por ello a “una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema”.

Tras el mensaje de la ministra, Etchebarne respondió: “De acuerdo. Lo que digo es que las pruebas Aprender mostraron la mejoría en la primaria. Pero PISA, al ser de secundaria, lógicamente lleva un arrastre de décadas”. E insistió: “Aún necesitamos pasar la Ley de Libertad Educativa; creo que coincidimos en que requerimos un cambio total de sistema”.

Tiempo después aseguró que no es su idea polemizar, sino “simplemente resaltar que la reforma educativa es importante y urgente, reconociendo el gran trabajo que han hecho en alfabetización”.

“Tiene que avanzar el proyecto de ley de la ministra, aunque entiendo que los tiempos políticos no permiten avanzar en todos los frentes al mismo tiempo”, afirmó, y agregó: “El proyecto es del Gobierno. Hace algunos meses que se está trabajando y nosotros lo apoyamos porque coincide con lo que venimos proponiendo en la fundación, junto a Martín Krause y Edgardo Zablotsky”.

El proyecto de “Ley de Libertad Educativa” (LLE) propone derogar la Ley Nacional de Educación (N° 26.206) y, entre otros puntos, propone habilitar nuevas modalidades como el “homeschooling”, flexibilizando la obligatoriedad de la presencialidad; la autonomía institucional, es decir, que las escuelas tengan mayor poder de decisión sobre los programas que dictan; nuevos mecanismos de financiamiento para estudiantes (mediante becas o asignaciones específicas); la creación de Consejos Escolares de Padres, con atribuciones para intervenir en la conducción de las instituciones o la remoción de directivos; y la incorporación de exámenes nacionales de cierre para el nivel secundario, entre otras medidas.

NA